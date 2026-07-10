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Kadırga Yaylası'ndaki üstü açık tarihi camide cuma namazı kılındı

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Gümüşhane-Trabzon sınırındaki 1800 rakımlı Kadırga Yaylası'nda bulunan üstü açık camide vatandaşlar cuma namazını eda etti. Fatih Sultan Mehmet'in de namaz kıldığı rivayet edilen camiye çevre illerden yoğun ilgi oldu.

Gümüşhane- Trabzon sınırındaki 1800 rakımlı Kadırga Yaylası'ndaki üstü açık camide vatandaşlar cuma namazını eda etti.

Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'den yaylalara göç eden yöre sakinleri, Fatih Sultan Mehmet'in de namaz kıldığı rivayet edilen Kadırga Yaylası Açık Camisi'nde yoğunluk oluşturdu.

Camide namaz kılan Muhammet Akgün, AA muhabirine, üstü açık camiyi merak ettiği için Giresun'dan geldiğini söyledi.

Akgün, cemaatle cuma namazını kıldıklarını belirterek, "Muhteşem bir görüntü var. Allah namazımızı kabul etsin." dedi.

Samet Karataş ise üstü açık camiyi sosyal medyada gördüğünü anlatarak, "Caminin Kadırga Yaylası'nda olduğunu ve namaz kılındığını biliyorduk. Giresun'dan buraya cuma namazını kılmaya geldik. Hava çok güzel ve burası kalabalık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
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