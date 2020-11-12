Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmi konusu nedir? Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı oyuncuları ve Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı özet
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Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmi konusu nedir? Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı oyuncuları ve Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı özet

12.11.2020 08:35 | Son Güncelleme: 12.11.2020 08:39
Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmi konusu nedir? Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı oyuncuları ve Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı özet

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı konusu, özeti ve Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz.

İzleyenleri ekrana bağlayan Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmini izleyecek olanların merak ettiği Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı konusu nedir, Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı oyuncuları kimler ve Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı özeti gibi konuları inceliyoruz.

KAPTAN AMERİKA: KAHRAMANLARIN SAVAŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Marvel'in "Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı" fiminde Steve Rogers'ı, insanlığı koruma yolunda görevlerine devam eden Yenilmez'lerin yenilenmiş ekibinin lideri olarak görüyoruz. Yenilmezler'in dahil olduğu bir olay kötü sonuçlanınca, politik güçler Yenilmezler'in bir otorite tarafından takip edildiği ve yönlendirildiği bir sistem kurulması için baskı yaparlar. Bu durum Yenilmezler'in fikir ayrılığına düşerek iki gruba ayrılmasına neden olur. Bunlardan biri Steve Rogers'ın önderliğinde, Yenilmezler'in hükümet baskısı olmaksızın özgür bir biçimde insanlığı korumaya devam etmesini savunan grup, diğer tarafta ise Tony Stark'ın şaşırtıcı bir biçimde hükümet kontrolünü ve müdahalesini destekleyen ikinci gruptur.

KAPTAN AMERİKA: KAHRAMANLARIN SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Gerilim

Yapım Yılı: 2016 (146 dk)

Vizyon Tarihi: 6 Mayıs 2016 Cuma

Yapımcı Firma: Marvel Entertainment

Yapım Ülkesi: ABD

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