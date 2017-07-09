Kaplumbağalar Parkı Mesken Tuttu

Konya'nın Ereğli ilçesinde çok sayıda kaplumbağa bir parkı adeta mesken tuttu. Yaz kış bu parktan hiçbir yere ayrılmayan kaplumbağalar ilçe halkının da ilgi odağı olurken, vatandaşlar parka "Kaplumbağa Parkı" diyor.



Ereğli Gülbahçe Mahallesi Muhtarı Memduh Sürücü, yaptığı açıklamada, "Burası halk dilinde 'Kaplumbağalı park' olarak geçiyor. Çevredeki imarlaşma ve yapılardan dolayı kaplumbağaların yaşam alanı burası kaldı. Yeşil bir alan olduğu için devamlı burada yaşıyorlar. Yaz kış bir yere gittikleri yok. Yaptığım araştırmalara göre bu kaplumbağalar karasal iklimde yaşıyor. Türü Akdeniz kaplumbağası. Yaklaşık 100 ila 150 yıl arasında yaşıyorlar. Özellikle dişleri yok, sert damak yapısına sahipler. Otu ise sert damakları ile eziyorlar" dedi.



Sürücü, "Ayrıca kaplumbağaların karınları açken, dillerinin rengi pembe. Doyduktan sonra ise kırmızı renge dönüşüyor. Eylül ayından itibaren soğuyan havalar ile birlikte kış uykusuna yatıyorlar. Mart Nisan ayı gibi yeniden çıkıyorlar ve yumurtalarını yuvalarına bırakıyorlar. Yaklaşık iki ya da üç aylık bir süreden sonra yavruları yumurtalarından çıkıyor" ifadelerini kullandı.



Şehir dışından Ereğli'ye gelenlerin uğradığı yerler arasında bu parkın da olduğunu söyleyen Sürücü, parkın mahalle ve şehrin tanıtımına da katkı sağladığını belirtti.



"Kaplumbağa Parkı' adının vatandaşlar tarafından verildi"



Otuz yıldır bu mahallede yaşayan 65 yaşında Yusuf Soylu ise, bu parkın yirmi yıllık olduğunu ve kaplumbağaların bu parkı kendilerine yaşam alanı olarak seçtiğini vurguladı. 'Kaplumbağa Parkı' adının vatandaşlar tarafından verildiğini anlatan Soylu, yüzlerce kaplumbağanın bu parkta hala yaşadığına dikkat çekti. Gelenlerin çocukları ve torunlarına bu kaplumbağaları gösterdiğini belirten Soylu, halkın artık burayı benimsediğini, hatta bazen park çevresinde oturan vatandaşların postanelere kendi adreslerini Kaplumbağa Parkı yanı olarak verdiklerini, bu parkın ise tüm postacılar tarafından bilindiğini kaydetti.



Bir diğer vatandaş 60 yaşındaki Ali Kral ise, "Biz burayı 'Kaplumbağalı Park' olarak biliyoruz, herkes de öyle söylüyor. Başka bir adı da yok. Yüzlerce kaplumbağa var. Burada havanın durumuna göre sayılarında değişkenlik yaşanıyor. Buraya gelenler çocuklarına bu kaplumbağaları gösteriyorlar. Bu da parkın tanıtımına iyi oluyor" diye konuştu. - KONYA