Kapıkule'den giriş yapan "hasret yüklü gurbetçiler" bayramı aileleriyle geçirecek olmanın sevincini yaşıyor
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Kapıkule'den giriş yapan "hasret yüklü gurbetçiler" bayramı aileleriyle geçirecek olmanın sevincini yaşıyor

Kapıkule'den giriş yapan 'hasret yüklü gurbetçiler' bayramı aileleriyle geçirecek olmanın sevincini yaşıyor
Anadolu Ajansı / Salih Baran - Haberler | Güncel

Hem yıllık izinlerini hem de bayramı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin, anavatan Türkiye'ye gelişleri sürüyor.

Hem yıllık izinlerini hem de bayramı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin, anavatan Türkiye'ye gelişleri sürüyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan gurbetçiler için 12 peronda hizmet veriliyor.

Kısa sürede işlemleri tamamlanan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

Yoğunluğa göre en fazla 50 dakika ile 1 saat arasında gümrüklü sahada bekleyen gurbetçiler, sıcak havayla da mücadele ediyor.

Diğer ülkelerin gümrüklerinde saatlerce beklemelerine rağmen Türkiye'de kısa süreli işlemlerin ardından vatana kavuştuklarını belirten gurbetçiler, bayramı aileleriyle geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Hasret dolu yolculuklar" yerini mutluluğa bırakıyor

Almanya'dan Nevşehir'e giden Yakup Sabah, AA muhabirine, yolculukta çekilen tüm çilelerin anavatana gelişle bittiğini söyledi.

Hasretin, gurbette yaşayanlar için çok büyük sıkıntı olduğunu ifade eden Sabah, "Türkiye'ye geldik sıkıntılar bitti. Bütün yıl çalışıp 1 ay iznimizi Türkiye'de geçiriyoruz. Vatanımız bambaşka." dedi.

Ağrı'ya yolculuk eden Sinem Efe de memleketini çok sevdiğini ve bu yüzden her sene geldiğini belirtti.

"İnsanın memleketi gibi yok." diyen Sinem Efe, "İnan kim çeker bu yolları, ben çekiyorum. Memleketimizi çok ama çok seviyoruz, vatanı, Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. Gerçekten iyiyiz, gerçekten bizim gibi memleket yok. Bizde merhamet var, insanlık var." ifadelerini kullandı.

Celal Aslan ise Fransa'dan geldiklerini, bayramı baba ocağında geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Özellikle yaz tatilini bayrama göre ayarladıklarını ifade eden Aslan, "Ülkemize geldiğimiz için sevinçliyiz. Bir ay Isparta'da kaldıktan sonra tekrar Fransa'ya döneceğiz. Ben şimdiden herkesin bayramını kutluyorum." diye konuştu.

Gurbetçi Adil Şahin de ülkesinde eşiyle, arkadaşlarıyla ve dostlarıyla bayramda bir araya gelecek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hollanda'dan gelen Kenan Tosun, bayramı büyükleri ve sevdikleriyle kutlayacak olmanın sevincini yaşadığını anlatarak, "Geçen yıl Kovid-19'dan dolayı gelmemiştik. Bu yıl Allah'a şükür geldik. Yolculuğumuz da iyi geçti. Bayramda ülkemizde olmak bizi daha da sevindirdi." dedi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 30 Haziran'dan bu yana 180 bin araçla 706 bin gurbetçi giriş yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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