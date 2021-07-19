Kapıkule'de gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kapıkule'de gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan - Haberler | Yaşam

Kapıkule'de gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor Türkiye'den Bulgaristan'a ve Bulgaristan'dan da Türkiye'ye giriş ve çıkışın yapıldığı önemli sınır kaplarından birisi olan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi vatandaşların yurda gelişleri sürüyor.

Kapıkule'de gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor

EDİRNE - Türkiye'den Bulgaristan'a ve Bulgaristan'dan da Türkiye'ye giriş ve çıkışın yapıldığı önemli sınır kaplarından birisi olan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi vatandaşların yurda gelişleri sürüyor. Yıllık izinlerini Kurban Bayramı ile birleştiren gurbetçilerin yurda gelişleri devam ediyor.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor. Gurbetçiler, kara yoluyla yaptığı yolculuklarda kolaylıkla geçebildikleri Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih ediyor.

"Çok güzel bir yolculuk geçirdik"

Almanya'dan Aksaray'a giden gurbetçilerden Cafer Çelebi, "Yolculuk çok güzel geçti. Ailemizi ve büyüklerimizi özledik. Kurban Bayramı'nı ailemizle geçirmek için memlekete geçiyoruz. Annemi babamı vatanımı ziyaret için yola koyulduk. Yolculukta hiç sıkıntı çekmedim. Hem yolu biliyorum hem de tır şoförü olduğum için kolay yerlerden geldim. Büyüklerinin ellerinden kütüklerinin gözlerinden öperim" dedi.

"Vatanımızı görmeye geldik"

Almanya'dan memleketi Tokat'a giden gurbetçi Abdullah Berdan, "Kurban Bayramı için ailemizin yanına gidiyoruz. Vatanımızı görmeye geldik. Trafik insanı bayağı yoruyor. Devlet büyüklerimizden Bulgaristan ve Sırbistan yoluna bir çözüm bulsunlar bizi çok uğraştırıyor. Herkese iyi bayramlar diliyorum" diye konuştu.

"Mutlu ve heyecanlıyız"

Almanya'dan gelen gurbetçi Ramazan Sarıkaya, "Alternatif kapıları kullandığım için yolculuğumuz çok güzel geçti. İlk önce tatil için İzmir'e gideceğiz. Sonra ailemizin yanına geçeceğiz. Çok mutlu ve heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

"Bayrağı görünce bile duygulanıyoruz"

Almanya'dan İstanbul'a giden gurbetçi Sema Aytekin, "Hem memlekete hem de ailemize olan özlem var. Kurban Bayramı için anneme gidiyoruz. Yolculuğumuz korktuğumuz gibi olmadı Edirne'de gayet hızlı ve güzel çalışıyor sistem. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Bayrağı görünce duygulanıyor insan. Vatanımızı seviyoruz. Türk insanını seviyoruz. Kavuştuğumuz için sevinçliyiz" dedi.

Kapıkule'de gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor
Kapıkule'de gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor
Kapıkule'de gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor
Kapıkule'de gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor
Kapıkule'de gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor
Kapıkule'de gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor
Kapıkule'de gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Hande Erçel Neslihan Atagül Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Metin Oktay Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kapıkule'de gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 15:36:08. #1.15#

title