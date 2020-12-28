Kapıcı asgari ücret 2021! Kapıcı asgari ücret AGİ zammı ne kadar?

Okurlarımızın bir süredir merak ettiği en yeni ayrıntılarıyla Kapıcı maaş brüt hesaplama tablosu Kapıcı maaşları nasıl hesaplanır? haberini kaleme almaya devam ediyoruz. Peki 2021 yılında kapıcı maaşları ne kadar olacak, 2021 AGİ zammı ile birlikte kapıcılar ne kadar net maaş alacak?

2021 yılı asgari ücret zammı için bugün son toplantı yapıldı ve yeni asgari ücret, 2021 AGİ ödemeleri belli oldu. Peki 2021 yılında asgari ücret zammı ile birlikte kapıcıların net maaşı ne kadar olacak? Kapıcılar tüm kesintiler yapıldıktan sonra net ne kadar maaş alacak? AGİ maaşın içinde mi olacak?

KAPICI ASGARİ ÜCRET 2021 NE KADAR OLDU?

Kapı maaşları; Brüt maaşları eğer emekli değilse yalnızca yüzde 14 SGK prim payı ile yüzde 1 işsizlik prim payı kesilerek net maaş bulunur, Gelir vergisinden muaf tutulduklarından brüt maaşlarına vergi kesintisi veya damga vergisi kesintisi uygulanmaz. 2021 kapıcı asgari ücret miktarı;

KAPICILAR İÇİN 2021 ASGARİ ÜCRET

(01.01.2021 – 31.12.2021) Brüt Ücret 3.577,50 TL Sigorta Primi İşçi Payı 500,85 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 35,78 TL Kesintiler Toplamı 536,63 TL NET ÜCRET 3.040,88 TL 2021 KAPICI MAAŞI İŞVERENE MALİYETİ! Asgari Ücret 3.577,50 TL SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 554,51 TL İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 71,55 TL İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ (*) 4.203,56 TL Emekli kapıcı maaşları ne kadar? 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri içerisinde emekli kapıcı asgari ücret 2020 hesaplamaları; Brüt maaş: 2943 TL, SGK primi (%7.5) 220.73, Net maaş: 2722.28 TL 2020 kapıcı SSK primi Apartman görevlileri maaş tutarlarında aylık prim tutarı 956.47 TL, Prim borçları bulunuyorsa aylık prim tutarı 1103.62 TL olacaktır. KAPICI ASGARİ ÜCRET Kapıcı emekli maaşı ne kadar? 2020 kapı maaşı ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. Prim ödemesi asgariden ödeyenlere en düşük tutardan emekli maaşı bağlanacak. Prim ödemesi asgariden yapıldığından bağlanacak emekli maaşı yüksek olmamaktadır. Kapıcı/ apartman görevlisi SGK bildirimi Türkiye'de prim hizmet beyannamesine geçildi ve SGK bildirgesi muhtasar ile birleşti. Kapıcı bildirgesiyle e-bildirgeve uygulamasından verilebiliyor. Uygulamaya geçiş başvurusu yapmanız halinde sistem tahakkuku her ay otomatik olarak yapılacaktır. Emekli kapıcı çalıştırmak yasal mıdır? Kişiler emekliliği tamamlandıktan sonra SGK primine tabii olarak çalışabilmektedir. Bu süreçte emekli maaşında kesinti yapılmaz ve normal çalışanların tazminat hakkıda ve diğer özlük haklarına sahipler.