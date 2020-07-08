Sosyal medya platformları arasından Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
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Sosyal medya platformları arasından Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar

Erdoğan'ın çıkışı sonrasında gündeme gelen sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oldu. Düzenlemeye göre hiçbir sosyal medya platformu kapatılmayacak ancak Twitter'ın tavrı rahatsız ediyor. AK Parti kurmayları "Kanuna aykırılık var diyoruz ve bilgi istiyoruz ama vermiyorlar. Türkiye'nin kanunlarını tanımıyorlar" dedi.

08.07.2020 08:16 | Son Güncelleme: 08.07.2020 08:36

Adalet ve Ulaştırma Bakanlıkları ile AK Parti'nin hukukçularının sosyal medyaya yeni kurallar getirilmesine yönelik hazırlıklarında, üç ülke örneği ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) bu konuda verdiği kararlar masaya yatırıldı. Bu kapsamda, Almanya, Fransa ve ABD'deki uygulamalar ile AİHM'in verdiği kararlardan yola çıkılarak bir taslak hazırlanıyor.

Hazırlanan taslakta, sosyal medya platformlarının Türkiye'de temsilcilik açmaları, 30 gün içinde temsilci bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, sitenin internet bant genişliğinin belli oranlarda daraltılması öngörülüyor.

GİZLİLİĞİ İHLAL EDEN İÇERİKLER 72 SAATTE KALDIRILACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, kişilerin başvurusu halinde suç teşkil eden içerikler ile kişisel veri ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden içeriklerin 72 saat içinde kaldırılması gibi düzenlemeler yer alıyor. Taslakta, bu içeriklerin kaldırılmaması halinde uygulanacak müeyyideler de belirleniyor.

EN SORUNLU PLATFORM: TWITTER

Sosyal medya platformları arasında en fazla sıkıntının Twitter'la yaşandığını belirten AK Parti kaynakları, Twitter başta olmak üzere diğer sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de hukuki ve mali sorumluluk üstlenmelerinin gerektiğini kaydetti. AK Parti kurmayları "Örneğin, kişisel verilerin ihlal edildiğini söylüyoruz, kanuna aykırılık var diyoruz ve Twitter'dan bilgi istiyoruz ama vermiyorlar. Hâlbuki ABD, Almanya ve Fransa'nın bu konudaki talepleri yerine getiriliyor. Onların kanunlarını tanıyorlar. Türkiye'yi tanımıyorlar" dedi.

SOSYAL MEDYAYI KAPATMAK YOK

Sosyal medya platformlarının kapatılmasının söz konusu olmadığını ifade eden AK Parti kurmayları "Yasaklayarak değil, toplumsal talepleri görerek adım atılacak. Kullanmak isteyen VPN üzerinden bunları zaten kullanıyor. İnternet coğrafyasını yok saymak mümkün değil. Kaçınılmaz olarak yönetmeniz gerekiyor. Bunlara yönelik yasal zemin oluşturmak gerekiyor" görüşünü dile getirdi.

Sosyal medya platformları arasından Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar

Manşet

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