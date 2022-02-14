KONYA (İHA) - Türkiye'nin yüz ölçümü en geniş 2 inci ili, yerleşim yeni sayısı bakımından ise 1 inci olan Sivas'ta kar nedeni ile kapanan yollar 11 bin 334 kez açıldı.

Sivas 3 bin 336 kilometre karelik yüz ölçümü ile Konya'dan sonra en geniş yüz ölçüme sahip il. Toplamda bir 855 yerleşim yeri ile ise Türkiye'nin en çok yerleşim yerine sahip ili. Bin 234 köy bulunan Sivas'ta 621 mezra da bulunuyor. İl ve İlçe özel idareleri sorumluluk alanındaki yol ağının uzunluğu ise 7 bin 446 kilometre. Kış aylarında adeta hayatın donduğu Sivas'ta bu zorlu şartlarda verilen karla mücadele çalışmaları ise göz dolduruyor. İl ve İlçe özel idaresi ekipleri 93 araç ve 136 personelle gece gündüz aralıksız karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Açılan yollar defalarca yeniden kapanıyor. İl Özel İdaresinden verilen bilgiye göre mevsimin ilk gününden bugüne kadar 11 bin 334 defa kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı. - SİVAS