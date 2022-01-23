Ankara-Bolu yolunda saatlerdir mahsur kalan vatandaş son durumu paylaştı! Araçları terk edip gittiler

Şiddetli kar yağışının etkisi altına giren ülkemizde bazı yollar tamamen trafiğe kapandı. Ankara-Bolu yolunda 4 saattir mahsur kalan bir vatandaş, sosyal medyada paylaştığı son videosunda yolun son halini gözler önüne serdi. Pek çok sürücü araçlarını terk edip giderken, Kızılay'ın da yolda mahsur kalanlara yardım getirdiği öğrenildi.

Türkiye, tam anlamıyla yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Yurdun dört bir yanında şiddetini azaltmadan süren kar yağışları, pek çok yolun kapanmasına neden oldu.

BAZI YOLLAR ULAŞIMA KAPATILDI

Yolların ulaşıma açılması için çalışmalar son hızıyla devam ederken, Karayolları Genel Müdürlüğü açıklamasına göre İstanbul - Ankara TEM ve Devlet Yolu, Gerede Düzce arası kesim güvenli trafik akışı sağlanana kadar tüm araç geçişlerine kapatıldı. Öte yandan Bolu'da kent merkezinde bulunan araçların D-100 Karayolunu kullanarak Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Bolu Dağı'na geçişine izin verilmiyor.

ARAÇLARINI TERK GİDİP GİTTİLER

Yaklaşık 4 saattir Ankara-Bolu yolunda mahsur kalan bir vatandaş, sosyal medyada son durumunu anlattığı ve yolun halini gözler önüne serdiği videosunu sosyal medyada paylaştı. Arabalarını terk edip gidenlerin olduğunu ifade eden vatandaş, Kızılay'ın da mahsur kalanlara yardım getirdiğini aktardı.

Emre İliksiz Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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