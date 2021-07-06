Kapaklıspor'un alt yapı oyuncusu Kerem, denizde boğuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kapaklıspor'un alt yapı oyuncusu Kerem, denizde boğuldu

Kapaklıspor'un alt yapı oyuncusu Kerem, denizde boğuldu
Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kapaklıspor'un alt yapısında forma giyen Kerem Enginar (18), Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyünde girdiği denizde boğuldu.

TEKİRDAĞ Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kapaklıspor'un alt yapısında forma giyen Kerem Enginar (18), Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyünde girdiği denizde boğuldu.

Tekirdağ Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kapaklıspor'un alt yapısında oynayan Kerem Enginar, tatil için gittiği Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Enginar'ın suda hareketsiz durduğunu görenler, kıyıya çıkardı. Enginar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Enginar'ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kerem Enginar'ın ölümü, spor camiasını yasa boğdu. Kapaklıspor'dan yapılan açıklamada, "Alt yapı oyuncumuz Kerem Enginar'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Allah ailesine ve sevenlerine sabırlar versin Kerem kardeşimizin Mekanı cennet olsun. Camiamızın başı sağ olsun" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için er meydanına kısıtlı sayıda seyirci alınacak
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için er meydanına kısıtlı sayıda seyirci alınacak
TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 9 OLDU
TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 9 OLDU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ersin Tatar Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Müslüm Gürses Selin Şekerci Orhan Gencebay
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kapaklıspor'un alt yapı oyuncusu Kerem, denizde boğuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 11:34:43. #1.16#

title