Kapadokya, yerli sıcak hava balon üretimiyle de ülke ekonomisine katkı sağlayacak
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Kapadokya, yerli sıcak hava balon üretimiyle de ülke ekonomisine katkı sağlayacak

Kapadokya, yerli sıcak hava balon üretimiyle de ülke ekonomisine katkı sağlayacak
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya'da üretilen yerli sıcak hava balonlarıyla hem sektördeki ithalatın önüne geçilmesi hem de dış satımla ülke ekonomisine döviz girdisi sağlanması hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya'da üretilen yerli sıcak hava balonlarıyla hem sektördeki ithalatın önüne geçilmesi hem de dış satımla ülke ekonomisine döviz girdisi sağlanması hedefleniyor.

Turizmde ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan Kapadokya'da, geçen ay Kapadokya Balon Üretim ve Bakım AŞ'nin açılışı yapıldı.

Ürgüp'te hizmete giren firma, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınan yetki kapsamında parça ve balon üretimine de başladı.

Balonların güvenli uçuş gerçekleştirebilmesi için gereksinim duyulan tüm bakım ve onarımları da gerçekleştiren firmanın yönetim kurulu başkanı Murat Çoban, AA muhabirine, 1996 yılında balon pilotu olarak girdiği sektörde üretim aşamasına gelmenin kendileri için heyecan ve onur verici olduğunu söyledi.

Tur hizmeti sunan balonların sadece 5 yıl kullanım ömürlerinin olduğunu, yılda üç defa da herhangi bir arıza dışında mecburi bakım ve onarımlarının yapılması gerektiğini anlatan Çoban, "Ülkemizde yaklaşık 400 balon bulunuyor. Kapadokya'da günlük yaklaşık 200 balon uçuyor. Bunun yanında Pamukkale, Soğanlı, Mardin, Eskişehir'de yeni uçuş sahaları açıldı. Her balonun ortalama 100 bin avrodan fazla maliyeti var. Hedefimiz, yıllık 6 milyon avro alım bedeli ile bakım ve yedek parça için ödediğimiz 1-2 milyon avronun yurt dışına çıkmasını önleyip, balon ihraç ederek ekonomiye katkı sunmaktır." dedi.

Firmanın müdürü Ahmet Erdil de geçmişte sıcak hava balonlarının bakım ve onarımlarının yurt dışındaki anlaşmalı firmalarca yapıldığını, ciddi miktarda maliyetlere neden olan bu durumun bölgede faaliyet sürdüren merkezleri sayesinde minimuma düşürüldüğünü belirtti.

Önceki yıllarda bakım ve onarım hizmeti veren firmalarının yıllar içinde edindikleri tecrübeler ışığında sıcak hava balonu üretimi konusunda adım atarak tesisi Türkiye'ye kazandırdığını aktaran Erdil, istihdama da katkı sunduklarını dile getirdi.

Erdil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde personel sayılarını yüzde 100 artırarak 70 çalışanla sektöre hizmet sunduklarını ifade etti.

"Türk balonlarının dünyanın farklı yerlerinde uçtuğunu görmek istiyoruz"

Orta vadedeki hedeflerinin yereldeki ihtiyacı karşıladıktan sonra yurt dışına satış yapmak olduğunu vurgulayan Erdil, şöyle konuştu:

"Kapadokya, doğal güzellikleri ve hava şartlarının uygunluğu nedeniyle dünyada en yoğun şekilde balon uçuşunun yapıldığı yer konumunda. Bir hava aracı olan balonların bakımlarının sürekli takip edilmesi gerekiyor. Bunun yanında farklı arızalar da meydana gelebiliyor. Kubbe, sepet veya ateşleme sisteminde oluşabilecek arızalar firmamızda onarılıyor. Geçmişte yurt dışındaki üretici firmaların görevlileri Türkiye'ye gelerek bu bakımları yapıyor veya balonların yurt dışına gitmesi gerekiyordu. Bu da ciddi zaman ve para kaybına neden oluyordu. Bunun önüne geçmenin gururunu yaşıyoruz, balonların kısa sürede bakımını yapıp yeniden uçmasını sağlıyoruz. Yaklaşık 6 yıllık bilgi birikimi ile bir adım öteye geçip sıcak hava balon üretimine yöneldik. Önce yedek parçalarını ürettik sonra da balonu tasarlayıp üretim aşamasına geçtik. Türk balonlarının dünyanın farklı yerlerinde uçtuğunu görmek istiyoruz."

Kapadokya, yerli sıcak hava balon üretimiyle de ülke ekonomisine katkı sağlayacak
Kapadokya, yerli sıcak hava balon üretimiyle de ülke ekonomisine katkı sağlayacak
Kapadokya, yerli sıcak hava balon üretimiyle de ülke ekonomisine katkı sağlayacak
Kapadokya, yerli sıcak hava balon üretimiyle de ülke ekonomisine katkı sağlayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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