Kapadokya hafta sonu günübirlik tatilcileri ağırladı
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Kapadokya hafta sonu günübirlik tatilcileri ağırladı

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Kültür Sanat

Kontrollü normalleşme sürecinde günübirlik tatilciler, hafta sonunu Kapadokya'da geçirdi.

Kontrollü normalleşme sürecinde günübirlik tatilciler, hafta sonunu Kapadokya'da geçirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cumartesi günleri sağlanan sokağa çıkma serbestisi nedeniyle yerli turistler Kapadokya'da peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı alanları ziyaret etti.

Bazı konuklar vadilerde dolaşırken, bazıları ise at ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlara katılarak güzel havanın tadını çıkardı.

Adıyaman'dan ailesiyle gelen Mahmut Polat, AA muhabirine, sağlık personeli olduğu için uzun süredir salgın dolayısıyla yoğun çalıştıklarını, ilk fırsatta Kapadokya'ya geldiğini belirterek, "Hafta sonu boşluk oluşturduk, kısa bir gezi yapmak amacıyla geldik. Önceki yıllarda geldiğimde çok kalabalıktı ancak bu kez daha sakin buldum. Doğal güzellikler arasında gezinti yapıyoruz." dedi.

İstanbul'dan arkadaş grubuyla günübirlik tura katıldığını anlatan Beyza Günaydın da uzun süredir evde olmalarından dolayı sıkıldıklarını, farklı bir hava teneffüs edebilmek için geldiklerini söyledi.

Kapadokya hafta sonu günübirlik tatilcileri ağırladı
Kapadokya hafta sonu günübirlik tatilcileri ağırladı
Kapadokya hafta sonu günübirlik tatilcileri ağırladı
Kapadokya hafta sonu günübirlik tatilcileri ağırladı
Kapadokya hafta sonu günübirlik tatilcileri ağırladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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