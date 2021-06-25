Kapadokya'da yoga etkinliği
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Kapadokya'da yoga etkinliği

Kapadokya'da yoga etkinliği
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

HİNDİSTAN'ın Ankara Büyükelçiliği'nce Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, yoga etkinliği düzenlendi.

HİNDİSTAN'ın Ankara Büyükelçiliği'nce Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, yoga etkinliği düzenlendi.   

21 Haziran Uluslararası Dünya Yoga Günü etkinlikleri kapsamında, Göreme beldesi Zemi Vadisi'ndeki etkinliğe, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Nevşehir Vali Yardımcısı ve Hacıbektaş Kaymakamı Kübra Kurtoğlu, Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren ve büyükelçilik personeli katıldı.

Program hakkında bilgi veren Büyükelçi Sanjay Kumar Panda, "Bizler Kapadokya'ya yogayı getiriyoruz. Zaten Kapadokya'da yoga vardı. Yoga Günü'nün 5'inci kutlaması ve finalini Kapadokya'da yapıyoruz. Programımız yaklaşık 5 günlük bir program olarak devam ediyor. 21 Haziran'da başladık ve finali bugün Kapadokya'da yapıyoruz. Yogayı böyle harika bir manzara eşliğinde yapmak bizim için eşsiz bir deneyim oldu. Burada çektiğimiz görüntüler ve fotoğraflar dünyanın dört bir tarafında paylaşılacak. Bizler de bu program ile beraber Kapadokya bölgesindeki turizmin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.Nevşehir Vali Yardımcısı ve Hacıbektaş Kaymakamı Kübra Kurtoğlu ise, "2014 yılından beri Birleşmiş Milletler tarafından 21 Haziran'da kutlanan Yoga Günü etkinlikleri kapsamında konuklarımızı Göreme'de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Yoga sadece bir spor değil, bir felsefe. Şiddetin, kavganın savaşların çok fazla arttığı şu son günlerde yoganın barışa, uyuma, sevgiye olan felsefesine hepimizin dikkat çekmesi gerekmektedir. Bu konuda farkındalık meydana getirmemiz gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kapadokya'da yoga etkinliği
Kapadokya'da yoga etkinliği
Kapadokya'da yoga etkinliği
Kapadokya'da yoga etkinliği
Kapadokya'da yoga etkinliği
Kapadokya'da yoga etkinliği
Kapadokya'da yoga etkinliği
Kapadokya'da yoga etkinliği
Kapadokya'da yoga etkinliği
Kapadokya'da yoga etkinliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer

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