Kapadokya bölgesini Temmuz ayında 370 bin 534 turist ziyaret etti
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Kapadokya bölgesini Temmuz ayında 370 bin 534 turist ziyaret etti

Kapadokya bölgesini Temmuz ayında 370 bin 534 turist ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini Temmuz ayında 370 bin 534 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini Temmuz ayında 370 bin 534 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye'nin peribacaları, kaya kiliseleri ve yer altı kent yerleşimleri ile en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesini bulunan müze ve ören yerlerini Temmuz ayında 370 bin 534 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme açık bulundurulan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Açıksaray ve Mustafapaşa Ören Yeri, Nevşehir, Ürgüp, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Çavuşin, Gülşehir St. Jean, Mustafapaşa Constantin Eleni, Karanlık ve El Nazar Kiliseleri ile Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentlerini 370 bin 534 turist ziyaret etti.

Bölgeyi ziyaret eden turistlerden 40 bin 475'i Zelve ören yerini ziyaret ederken 35 bin 570 turist Göreme Açık Hava Müzesi'ni, 22 bin 418'i Kaymaklı yeraltı şehrini ve 21 bin 81 turist ise Derinkuyu yeraltı şehrini ziyaret etti.

Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini Temmuz 2020 yılında ise 80 bin 220 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

Kapadokya bölgesini Temmuz ayında 370 bin 534 turist ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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