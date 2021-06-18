Kanyonda kaybolan gencin cesedine 3 gün sonra ulaşıldı
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Kanyonda kaybolan gencin cesedine 3 gün sonra ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı / Ersin Turan - Haberler | 3. Sayfa

Kanyonda kaybolan gencin cesedine 3 gün sonra ulaşıldı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Bulak Kanyonu'nda kaybolan gencin cesedine 3 gün sonra ulaşıldı.

Kanyonda kaybolan gencin cesedine 3 gün sonra ulaşıldı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Bulak Kanyonu'nda kaybolan gencin cesedine 3 gün sonra ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu Belediyesi'nde işçi olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Mehmet Yağız Yıldırım'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yıldırım ile ilgili araştırma başlatan ve en son Bulak Kanyonu'ndan sosyal medyada görüntü paylaştığını tespit eden polis ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Polis ekipleri, bölgede Yıldırım'a ait olan 78 SD 293 plakalı mobilet ve özel eşyaları bulurken, Yıldırım'ın dengesini kaybederek uçurumdan düştüğü ihtimali üzerine, Karabük Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'ne haber verdi.

AFAD tarafından Kanyon içerisinde yapılan aramada Yıldırım'ın cansız bedeni Kömüş Boğan mevkiinde bulundu.

Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme'nin yaptığı incelemenin ardından Yıldırım'ın cansız bedeni AFAD ve vatandaşların yardımıyla kanyon içerisinden çıkarıldı.

Yıldırım'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Kanyonda kaybolan gencin cesedine 3 gün sonra ulaşıldı
Kanyonda kaybolan gencin cesedine 3 gün sonra ulaşıldı
Kanyonda kaybolan gencin cesedine 3 gün sonra ulaşıldı
Kanyonda kaybolan gencin cesedine 3 gün sonra ulaşıldı
Kanyonda kaybolan gencin cesedine 3 gün sonra ulaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersin Turan

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