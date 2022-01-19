Kanunsuz Topraklar canlı izle! Fox TV Kanunsuz Topraklar yeni bölüm var mı, canlı izleme linki.. Kanunsuz Topraklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz ölümle burun burunadır. Davut'un tetiği çekmesi an meselesidir. Teğmen Sezai, Davut'u vazgeçirmeye çalışsa da Davut kararlıdır. Gülfem, Behice ve Fikriye tarifsiz bir korku içinde Davut ve Yavuz'un akıbetini öğrenmeye çalışmaktadır. Gelen haberle üç kız kardeş soluğu karakolda alır. Ama burada Gülfem'i daha büyük bir şok beklemektedir. Ortalığı yakıp yıkan bir Davut'la karşılaşır. Uzun zamandır içinde büyümekte olan şüpheler mühürlenmeye başlar. Gülfem, Davut'a hesap sorar. Daha bu kavganın ateşi sönmeden Ali Gelik girer devreye, Bahar ve Davut'un birlikte olduğunu ima eder. Ama Gülfem, gözleriyle görmedikçe inanmayacaktır buna. Tüm bunlar yaşanırken Fatma Ana, evde üstünde Fransızca notlar yazan bir fotoğraf bulur. Nota göre Celal evi terk etmiştir. Gülfem'e de Fatma Ana'ya gelen notun bir benzeri ulaşır. Bu notta Fikriye de Celal'le birlikte kaçtığını ve bir daha konağa dönmeyeceğini yazmaktadır. Herkes dehşet içindedir. Fransızlar ne maden mahallesinin ne de Paşazade Madencilik'in peşini bırakmıyordur ve durum anbean daha da vahim bir hâl alıyordur. Ve ne yazık ki 'Memleket Meselesi' yüzünden vatan bir evladını daha kaybedecektir…

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KANUNSUZ TOPRAKLAR 13. BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanunsuz Topraklar, Gold Film imzalı, ilk bölümü Eylül 2021'de yayımlanmış olan, yönetmen koltuğuna Murat Düzgünoğlu'in oturduğu, senaryosunu Zülfük Yücel'in yazdığı, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin yeni bölümünün 19 Ocak bu akşam yayınlanacak.

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU NE?

Kanunsuz Topraklar dönem dizisinde; 1939 yılında kömür şehri Zonguldak'ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban)adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey'in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.

Malik bey'in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut'a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik bey ise kızı Gülfem'i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir. Maden işçilerinin kurulu düzene isyanını anlatan bir hikayedir; "Kanunsuz Topraklar"…

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Uğur Güneş : Davut

Esra Bilgiç : Gülfem

İlker Aksum : Mehmet

Necip Memili : Ali Gedik

Ali Erkazan : Tahir

Murat Daltaban : Malik

Kaan Taşaner : Avukat Yavuz

Eylül Su Sapan : Behice

Serdem Paçal : Fikriye

Doğaç Yıldız : Cemal

Onur Kaya : Eyüp

Ezgi Çelik : Asude

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