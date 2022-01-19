Kanunsuz Topraklar 'Behice' Eylül Su Sapan kimdir? Eylül Su Sapan kim, kaç yaşında? Rol aldığı dizi ve filmler...

Kanunsuz Topraklar Behice kim? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kanunsuz Topraklar dizisinin oyuncuları ve karakterleri merak uyandırdı. Sevilen dizide Eylül Su Sapan'ın hayat verdiği Behice karakteri gündem oldu. Peki ama Kanunsuz Topraklar'ın Behice'yi Eylül Su Sapan kaç yaşında?

KANUNSUZ TOPRAKLAR BEHİCE KİMDİR?

Behice ne Gu¨lfem kadar gu¨zel, ne de onun kadar ac¸ık so¨zlu¨du¨r. O yu¨zden ic¸inde kıyametler kopsa bile kimse fark etmez. Gel go¨r ki o da bir kadındır ve kalbini Yavuz'a kaptırır. Yavuz'un da ondan hos¸landıgˆını du¨s¸u¨ndu¨gˆu¨ ufak tefek belirtilerle mutlu olur. Ta ki Yavuz'un ablası Gu¨lfem'e olan as¸kını fark etmeye bas¸ladıgˆı gu¨ne dek. Behice karakterini canlandıran isim Eylül Su Sapan'dır.

EYLÜL SU SAPAN KİMDİR?

1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eylül Su Sapan, lise eğitimini tamamladıktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk üzerine eğitim aldı. Oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra televizyon macerasına 2012 yılında Pis Yedili isimli dizide canlandırdığı Melis karakteri ile başladı. Devamında Beş Kardeş dizisinin kadrosuna Nazlı karakteriyle dahil olan oyuncu bu süreçte Ammar ve Nadide Hayat filmleriyle beyaz perdeye de adım attı. 2015 yılında mini dizi Büyük Sürgün Kafkasya ve hemen ardından FOX'ta yayınlanan İnadına Aşk dizilerinde rol aldı. 2016 yılında Tatlı İntikam dizisinde Duygu, 2017 yılında Klavye Delikanlıları dizisinde Cansu karakterini canlandıran oyuncu aynı sene içerisinde Damat Takımı sinema filminde de rol aldı. 2019 yılının başında İstanbullu Gelin dizisine Özgür karakteriyle dahil olan oyuncu yine aynı yıl Burak Çevik'in yönettiği yurtiçi ve yurtdışındaki birçok festivalden ödülle dönen Aidiyet isimli sinema filminde başrolde yer aldı. Bu süreçte birçok ödüllü kısa filmde rol alan oyuncu 2019 yılında Paçayı Kurtarmak isimli 70 dakikalık tek kişilik oyunla ilk kez tiyatro sahnesine de çıktı. Son olarak FOX'ta yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Alara karakterini canlandıran oyuncu, yeni dizisi Kanunsuz Topraklar'da Behice karakterini canlandırıyor.

Eylül Su Sapan'ın Oynadığı Diziler

Kanunsuz Topraklar/ Behice/ 2021

Her Yerde Sen/ Alara/ 2019

İstanbullu Gelin/ Özgür/ 2018-2019

Kırgın Çiçekler/ Harika/ 2017

Klavye Delikanlıları/ Cansu/ 2016

Tatlı İntikam/ Duygu/ 2016

İnadına Aşk/ Aslı Vardar/ 2015-2016

Büyük Sürgün Kafkasya/ Zehra/ 2015-2016

Beş Kardeş/ Nazlı/ 2015

Eylül Su Sapan'ın Oynadığı Filmler

Aidiyet/ Pelin/ 2019

Damat Takımı/ İrem/ 2017

Dört Köşe/ Sebahat/ 2017

Nadide Hayat/ 2015

Ammar/ Canan/ 2014

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