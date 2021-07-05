Kanserli çocuklar için yürüdüler

İvana Sert, Didem Taslan, Wilma Elles, İpek Tanrıyar, Elif Ece Uzun, Özge Sarı gibi birbirinden ünlü mankenler podyumda Adana Çocuk Kanser Derneği ÇOKAD yararına düzenlenen Fashion Breeze defilesinde yürüdüler.

Mankenler, hayvanlara yapılan şiddete karşı mesaj vermek için podyumda minik dostlarımızla yürüdüler.

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adanalı iş insanı Sebahattin Bakıner' in destekleri ile düzenlenen Fashion Breeze defilesi önceki gün Sheraton Otel'de gerçekleştirildi.

Ivana Sert Düğün Öncesi Gelinlik Provası Yaptı

Kasım ayında Sezer Dermenci ile nikah masasına oturacağını açıklayan Ivana Sert, düğün öncesi podyumda gelinlik giyerek bir nevi prova yapmış oldu.

Adana Demirspor Forması Açık Arttırmada Satıldı…

Organizasyon içerisinde ÇOKAD yararına düzenlenen müzayedede Saboroma imzalı 4 elbise, Mahmure Çelik imzalı 2 adet gelinlik ve Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak ve futbolcularının imzaladığı forma Adanalı bir hayırsever tarafından satın alındı.Müzayededen elde edilen gelir Adana Çocuk Kanser Derneği'ne bağışlandı.

Türkiye'nin dünyada tanınmış markası Saboroma' nın ana sponsorluğunda düzenlenen defileye kendi markasının yanı sıra Hanımeli Moda tasarımcısı Mahmure Çelik, Şahin Moda Evi, Faruk Yüksel ve Lady Chicgibi başarılı markaların tasarımları katıldı.

Fashion Breeze' ın kurucuları Sultan Bozkuş ve Duygu Ajans Servet Şan ile 2D Ajans ortakları Duygu Zengin ve Doğa Bekleriztarafından ortaklaşa düzenlenen defilenin koreografisini ise Fatih Ömercikoğlu gerçekleştirdi.

Kaynak: Bültenler