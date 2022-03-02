Kanseri yenen Arif Güloğlu'nun geri döndüğü Çok Güzel Hareketler 2, artık Star TV'de yayınlanacak - Haberler

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Kanseri yenen Arif Güloğlu'nun geri döndüğü Çok Güzel Hareketler 2, artık Star TV'de yayınlanacak

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Kanal D ekranlarından kaldırılan Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümleriyle Star TV'de yayınlanacak. Kanseri yenen genç oyuncu Arif Güloğlu da ekibe geri döndü.

Uzun bir süredir Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler2, ani bir kararla yayından kaldırıldı. BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki Çok Güzel Hareketler 2, Star TV'ye transfer oldu.

KANSERİ YENEN OYUNCU DÖNÜYOR

Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen oyuncusu 24 yaşındaki Arif Güloğlu, lenf kanserine yakalandığı için kadrodan ayrıldı. 9 ay tedavi gördükten sonra eski sağlığına kavuşan Güloğlu, yeni kanalla anlaşan Çok Güzel Hareketler 2'ye kaldığı yerden devam edecek. Öte yandan Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni afişi de paylaşıldı. Programın ne zaman ekrana geleceği ise henüz netleşmedi.

Kanseri yenen Arif Güloğlu'nun geri döndüğü Çok Güzel Hareketler 2, artık Star TV'de yayınlanacakArif Güloğlu

Kanseri yenen Arif Güloğlu'nun geri döndüğü Çok Güzel Hareketler 2, artık Star TV'de yayınlanacak

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Çok Güzel Hareketler Bunlar, Arif Güloğlu, Star Tv, Kanal D, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

Deniz Çapa:

Hiç izlenmiyor ki ne güzel bitmişti. Çghb 1 in tırnağı olamazlar. Yılmaz Erdoğan bu işe nasıl imza atıyor anlamıyorum. Bana göre çoğu yeteneksiz

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