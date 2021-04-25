Kanseri yendi, sokaklarda fırçasını konuşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanseri yendi, sokaklarda fırçasını konuşturdu

Kanseri yendi, sokaklarda fırçasını konuşturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İzmir'in Urla ilçesinde 15 yıl önce kanseri yenen Atilla Uçan, ilçenin dört bir yanına çizdiği resimlerle dikkat çekiyor.

İzmir'in Urla ilçesinde 15 yıl önce kanseri yenen Atilla Uçan, ilçenin dört bir yanına çizdiği resimlerle dikkat çekiyor. Kanseri yenmesinde resim yapmasının büyük payı olduğunu belirten Uçan, "Renkleriniz ve renklerimiz solmasın" dedi.

15 yıl önce kansere yakalanan 60 yaşındaki Atilla Uçan, hastalığını adeta resim yaparak yendi. Urla, Karaburun, Seferihisar, Mordoğan'da sokakları ve caddeleri resimleri ile süsleyen Uçan'ın resimleri, Karaburun Nergis Festivali ve Uluslararası Enginar Festivali'nde de baş köşeleri süsledi. Çöp konteynerleri, elektrik trafo duvarları, çiçeklikler, boş kaldırımları çizdiği resimler ile renklendiren Uçan, Urla Sanat Sokağı'nı birbirinden renkli yağlı boya resimlerle doldurdu. Uçan'ın 100'e yakın çiçek saksısına çizdiği birbirinden güzel resimler ise, sanat sokağını dolaşmaya gelen misafirlerde hayranlık uyandırıyor.

Ücret talep etmeden boyuyor

Urlalı sanatçı Atilla Uçan, "Resim yapmayı çok seviyorum. Resim yaparken kendimden geçiyorum. Urla'ya katma değer kattıysak ne mutlu bize. Urla'da 150'ye yakın Atatürk heykelini hiçbir ücret talep etmeden gönülden boyadım. Ömrüm vefa ettiği sürece de hiçbir ücret almadan boyayacağım. 15 yıl önce kansere yakalandım. Kanserin yaşamımda çok büyük bir etkisi oldu. Kurtulduğum için Allah'a minnettarım. Yaşama dair de bir slogan söyleyeyim; renkleriniz ve renklerimiz solmasın" dedi.

Neval Konuk Halaçoğlu isimli vatandaş, "Marmara Üniversitesi Mimarlık tarihinde öğretim üyesiyim. Pandemi başladığından beri Urla'da ikamet etmekteyim. Urla'da yaptığım geziler esnasında çöp konteynerlerinin, ana arterlerdeki büyük saksıların ve sanat sokağındaki tüm saksıların son derece güzel resimlerle bir ruha kavuştuğunu gördüm. Bunlar da Urla'nın yerel sanatçısı Atilla Bey tarafından gerçekleştirildi. Gerçekten Urla'nın kentine ve şehir dokusuna büyük katkılar sağladı, kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Aydın Duran ise, "Sanat sokağının güzelleşmesinde emeği geçen Atilla abimize ve Urla Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Sanat sokağının adına yakışır bir şekilde oldu. Emeği geçen herkese teşekkürler" diye konuştu. - İZMİR

Kanseri yendi, sokaklarda fırçasını konuşturdu
Kanseri yendi, sokaklarda fırçasını konuşturdu
Kanseri yendi, sokaklarda fırçasını konuşturdu
Kanseri yendi, sokaklarda fırçasını konuşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir Otogarı'nda bekleyen cübbeli vatandaş, sigara içenlere tepki gösterdi: Benim karşımda sigara yakma
İzmir Otogarı'nda bekleyen cübbeli vatandaş, sigara içenlere tepki gösterdi: Benim karşımda sigara yakma
İzmir depreminin mucize bebeği Ayda, Bornova'da başkanlık koltuğuna oturdu
İzmir depreminin mucize bebeği Ayda, Bornova'da başkanlık koltuğuna oturdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Muslera Cenk Tosun Yılmaz Vural Lukas Podolski Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kanseri yendi, sokaklarda fırçasını konuşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 11:13:16. #1.14#

title