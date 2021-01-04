Kanserden ölen sendikacı, düğününü yaptığı maden ocağı önünden uğurlandı

ZONGULDAK'ta, kanserden hayatını kaybeden Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kozlu Şube Başkanı Hüseyin Kolçak (51), çalıştığı maden ocağının önünden son yolculuğuna uğurlandı. Hüseyin Kolçak, 4,5 yıl önce de aynı maden ocağının önünde yapılan törenle evlenmişti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışırken önce Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kozlu Şube Başkanı, ardından da sendikanın genel sekreterliğine seçilen Hüseyin Kolçak, uzun süredir pankreas kanseri tedavisi gördüğü İzmir'de yaşamını yitirdi. Hüseyin Kolçak için çalıştığı TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağı önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Zonguldak Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu, sendika yöneticileri ve maden işçileri katıldı. Hüseyin Kolçak'ın eşi Yasemin Kolçak, tabut önünde uzun süre gözyaşı döktü. Hüseyin Kolçak'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Devrek ilçesine bağlı Karabaşlı köyüne gönderildi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, iyi bir madenci ve sendikacıyı kaybettiklerini ifade ederek yakınlarına başsağlığı diledi.

DÜĞÜNÜNÜN OLDUĞU MADEN OCAĞINDAN UĞURLANDI

Hüseyin Kolçak, 28 Mayıs 2016 tarihinde çalıştığı maden ocağının önünde Yasemin Kolçak ile davul zurna eşliğinde gerçekleşen düğünle evlenmişti. Cenazede gözyaşlarını tutamayan Yasemin Kolçak, Zonguldak'ı ve işçileri özleyerek hastalığıyla mücadele ettiğini söyledi. 4,5 yıl önce cenazesinin olduğu maden ocağı önünde evlendiklerini anlatan Yasemin Kolçak, "Çok sevgi dolu bir insandı. 4,5 yıl evli kaldık. 45 yılın mutluluğunu yaşattı bana. Burada dünya evine girip buradan onu uğurlamak inanın kolay değil" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN