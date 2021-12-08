KANSER TEDAVİSİ GÖREN AKSARAY İL JANDARMA KOMUTANI BİLGİÇ YAŞAMINI YİTİRDİ - Haberler
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KANSER TEDAVİSİ GÖREN AKSARAY İL JANDARMA KOMUTANI BİLGİÇ YAŞAMINI YİTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKSARAY İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç (48), Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AKSARAY (DHA) - AKSARAY İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç (48), Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde 10 aydır kanser tedavisi gören Aksaray İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, bugün yaşamını yitirdi. Albay Bilgiç için görev yaptığı İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Bilgiç'in eşi Mine ve kızı Nazlı Bilgiç ile protokol üyeleri katıldı. Albay Halil Murat Bilgiç'in cenazesi, okunan duanın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Bursa'ya uğurlandı.

KANSER TEDAVİSİ GÖREN AKSARAY İL JANDARMA KOMUTANI BİLGİÇ YAŞAMINI YİTİRDİ

KANSER TEDAVİSİ GÖREN AKSARAY İL JANDARMA KOMUTANI BİLGİÇ YAŞAMINI YİTİRDİ

KANSER TEDAVİSİ GÖREN AKSARAY İL JANDARMA KOMUTANI BİLGİÇ YAŞAMINI YİTİRDİ

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