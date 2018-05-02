Kanser Hastası Kızını Tedavi Ettirmeyen Ceren Hindistan Hakim Karşısına Çıktı

Kızının kemoterapi görmesini istemediği gerekçesiyle hastane tarafından mahkemeye verilen Ceren Hindistan, mahkemeden gizlilik kararı aldırdı. Hindistan ve avukatları, çocuğun sağlığının iyi olduğunu ve kemoterapi istemedikleri yönündeki iddiaların doğru olmadığını savundu. Hindistan'ın avukatı, çocuğun radyoterapi gördüğü sırada enfeksiyon kaptığı için hastaneden çıkardığını ancak başka hastanede doktor kontrolünde tedavinin sürdüğünü söyledi.

DURUŞMA GİZLİ YAPILDI

İstanbul Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya ihbar eden özel hastanenin avukatı Ece Deniz Torun ile hakkında dava açılan Ceren Hindistan ve avukatları katıldı. Avukat Torun, Arya Aslan'ın böbrek tümörü tedavisi gördüğünü belirterek, "Hastanın radyoterapi bittikten sonra kemoterapiye gitmesi gerekiyordu ancak Ceren Hindistan çocuğunu alarak hastaneden ayrıldı" dedi. Hindistan'ın avukatları ise çocuğun yüksek menfaati ve geleceği açısından duruşmaların gizli görülmesine karar verilmesini talep etti. Mahkeme talebi kabul ederek duruşmaların gizli yapılmasına karar verdi.

BEBEK ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLECEK

Çocuğun tedavisine ilişkin raporları isteyen mahkeme, gelecek olan raporlar doğrultusunda Arya Aslan'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, duruşmaların baba Ümit Aslan'a da bildirilmesine karar verdi.

"KEMOTERAPİYE VE RADYOTERAPİYE İHTİYACI YOK"

Duruşma çıkışı konuya ilişkin açıklama yapan Ceren Hindistan'ın avukatı Andım Korkut, "Ceren Hanım'ın çocuğu tedavi edilmiş durumdadır. Çocuğun sağlık durumu bir ay önce sağlık raporu ile tespit edilmiştir. Çocuğun kemoterapiyle veya radyoterapiye bir ihtiyacı bulunmamaktadır. Bu zaten görülecek olan davada ayrıntılarıyla ortaya çıkacaktır. Yeniden tedaviye başladı gibi bir haber var. Böyle bir şey mevzubahis değil. Çocuğun sağlıklı ve düzenli doktor kontrolleri yapılmaktadır" dedi.

"RADYOTERAPİ SIRASINDA ENFEKSİYON KAPTI"

Avukat Korkut, çocuğun radyoterapi gördüğü sırada boynuna takılan bir cihazın ölümcül enfeksiyona neden olduğunu bu nedenle de söz konusu cihazın tekrar takılmasını istemediği ve çocuğun bir deri bir kemik kaldığı için Ceren Hindistan'ın yasal haklarını kullanarak çocuğunu hastaneden çıkardığını söyledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Ceren Hindistan ise, bindiği taksiyle adliyeden ayrıldı.

KOŞARAK UZAKLAŞTI

Adliye çıkışı konuşmayan Ceren Hindistan, görüntü vermemek için koşarak taksiye bindi. Takside de yüzünü gizleyen Hindistan, olay yerinden uzaklaştı.