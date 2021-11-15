Kanser hastası Berire, öğretmen ve arkadaşları ile görüntülü konuşarak hasret gideriyor

Ankara'da yaşayan uluslararası ilişkiler uzmanı Nesibe Emine Özcan (38) ve makine mühendisi Rıza Özcan (42) çiftinin ilk kızı Berire Güşta Özcan, anne karnında bir tür 'sinir sistemi kanseri' olarak adlandırılan yüksek riskli nöroblastom hastalığı teşhisi kondu. 2016 yılından itibaren 2 yıl ağır bir tedavi gören Berire'nin 2020'de hastalığı yeniden nüksetti. Özcan ailesi, Berire'nin tedavisi için İzmir'e taşındı. Berire, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kemoterapi ve immünoterapi ağırlıklı bir tedaviye başladı. 1,5 yıldır okulundan uzak kalan ve uzaktan eğitimine devam eden Berire, öğretmen ve arkadaşları ile görüntülü konuşarak hasret gideriyor. Sağlığına kavuşarak bir an önce okuluna dönmek istediğini söyleyen Berire Güşta Özcan, "Arkadaşlarımla bahçeye çıkıp oynamak istiyorum. 1,5 yıldır görmedim. Öğretmenlerim ve arkadaşlarımla telefonda görüntülü konuşuyoruz ama hiçbiri yüz yüze görüşmek gibi olmuyor. Hepsini çok özledim" dedi.

Öğretmenlerinin kitap göndererek çevrim içi destek olduğunu vurgulayan Özcan, şunları anlattı: "Okula gidemediği için çok üzülmeye başladı. Yaşı da büyüdüğü için bunu sorun haline getiriyor. Her gün, 'rüyamda okulumu arkadaşlarımı görüyorum, ne zaman okula gideceğim?' diye soruyor. Tedavisi tamamen bitip nöroblastomdan tamamen kurtulduğu zaman bu istekleri gerçekleşecek. Bu hastalıktan kurtulmayı umuyoruz. Aşı tedavisi 5 yıllık bir süreyi kapsıyor. Belirli aralıklarla uygulanan bu aşı sayesinde bağışıklık sisteminin nöroblastom hücrelerini görmesi sağlanıyor. Ülkemizde çok bilinmemekle birlikte yurt dışından giden çok aile var. Berire kardeşi ve diğer yaşıtları ile birlikte normal bir yaşam sürebilecek, okula gidebilecek. Bizim de en büyük isteğimiz bu. Evimize Ankara'ya dönüp işimize, günlük hayatımıza geri dönebilmek istiyoruz. Bu 24 Kasım'da öğretmenlerini ziyarete gidebilirse, gidecek. Daha sonraki günlerini belki onlardan uzakta geçirecek. Fakat bir sonraki yıl onlarla bir arada olabilir."