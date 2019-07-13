Kanser hastası Ayşe yaşam mücadelesini kaybetti

Mersin'de, 6 yıldan bu yana yumuşak doku kanseri tedavisi gören ve internetten tanıyıp kültürüne ilgi duyduğu Güney Kore'yi görme hayali, verilen desteklerle gerçekleştirilen 15 yaşındaki Havin Ayşe Baldaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Havin Ayşe'nin 15 yılık kısa ömrü birçok acıya sahne oldu. Annesini henüz 2,5 yaşındayken bir trafik kazasında kaybeden Baldaz'a, 9 yaşındayken yumuşak doku kanseri teşhisi konuldu.

Teşhisin konulduğu 2013 yılından bu yana tedavi gören Baldaz'a en büyük desteği ise üvey annesi Nuran Baldaz verdi.

Genç kız, hastalığı nedeniyle uzun bir süre okula da gidemezken, eğitimine Milli Eğitim Müdürlüğünün görevlendirdiği öğretmen aracılığıyla evinde devam etti.

Bu süre içinde internetten Güney Kore'yi tanıyıp kültürüne ilgi duymaya başlayan Havin Ayşe Baldaz'ın tek hayali bu ülkeye gitmek oldu.

Sağlık durumunun ve hayalinin haberleştirilmesiyle durumu öğrenen Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Ofisi yetkilileri, Anadolu Ajansı aracılığıyla aileyle irtibata geçip, sağlanan desteklerle Baldaz'ın bu hayalini gerçekleştirdi.

Ailesiyle birlikte 2017 yılında Güney Kore'ye giderek bir hafta geçiren, burada sevdiği müzik gruplarıyla bir araya gelen Havin Ayşe Baldaz'ın bu moralle tedavisinde de olumlu gelişmeler yaşandı.

Bir süre sonra ise durumu her geçen gün daha da ağırlaşmaya başlayan Baldaz, Mersin'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Uzun süre hastanede tedavi gören genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Annesinin mezarına defnedildi

Havin Ayşe Baldaz, Güneykent Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından, aynı mezarlıkta bulunan annesi Asiye Baldaz'ın mezarına defnedildi.

Tören boyunca gözyaşlarına hakim olmayan Baldaz'ın üvey annesi Nuran Baldaz, yaptığı açıklamada, büyük acı duyduklarını ancak Havin Ayşe Baldaz'ın en büyük hayalinin gerçeğe dönüşmesinin de huzurunu yaşadıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Cenaze törenine Baldaz'ın ailesi, yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra genç kızın hayalinin gerçeğe dönüşmesine katkı sağlayan Güney Koreli yetkililer de katıldı.

Kaynak: AA