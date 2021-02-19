Kanser eşine ve 5 çocuğuna bakmak için yaşam mücadelesi veren baba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
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Kanser eşine ve 5 çocuğuna bakmak için yaşam mücadelesi veren baba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

19.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:36
Kanser eşine ve 5 çocuğuna bakmak için yaşam mücadelesi veren baba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

Hatay'da maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarını okuldan almak zorunda kalan ve günlük işlerde çalışarak hem evine hem de kanser eşine bakmaya çalışan Mehmet Işık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. "Yalvarırım bir babanın çaresizliğini duyun" diyen Işık kapısına gittiği belediye başkanının, milletvekillerinin kendisine yardım etmediğini söyledi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan 5 çocuk babası Mehmet Işık, içerisinde bulunduğu zor durumu anlatarak kendilerine yardım etmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Eşi kanser hastası olan Işık, kapısına gittiği belediye başkanının ve milletvekillerinin yardım isteğine bir karşılık vermediğini, asgari ücretle bir işe girmeyi ve ailesine kimseye muhtaç olmadan bakabilmeyi istiyor.

ÇOCUKLARINI OKUDAN ALMAK ZORUNDA KALDI

Eşinin troid kanseri olduğunu söyleyen Işık, tarlalarda günlük yevmiye karşılığında çalışıp evini geçindirmeye çabaladığını söyledi. Işık, maddi zorlukların bedelini çocuklarına ödetmek istemediğini belirterek, "Maddi gücüm olmadığı için liseye giden oğlumu ve kızımı okuldan almak zorunda kaldım. İmkanım, gücüm yetmiyor. Ben de istiyorum çocuklar okusun, iyi bir gelecek sahibi olsun ama gücüm yok artık. Kime gittiysem kimse yardım etmedi." dedi.

Işık'ın eşinin kanser raporu;

Kanser eşine ve 5 çocuğuna bakmak için yaşam mücadelesi veren baba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

"YALVARIRIM, BİR BABANIN ÇARESİZLİĞİNİ DUYUN"

"Tek isteğim sayın Cumhurbaşkanı'ma yazdığım mektubumu vermek" diyen çaresiz baba, Erdoğan'a şu sözlerle seslendi: "Allah rızası için sayın Cumhurbaşkanım, bir babanın sesini, çaresizliğini duyun lütfen. Size yalvarırım, ben çok çaresizim. Burada belediye başkanına gittim, milletvekiline gittim, kaç kere Ankara'ya gittim. Sen git, biz hallederiz dediler ama maalesef kimse yardım etmedi.

"BENİM DE ASGARİ ÜCRETLİ BİR İŞİM OLSUN"

Allah rızası için benim de asgari ücretli bir işim, ekmeğim, rızkım olsun. Ben okuyamadım imkansızlık yüzünden ama benim çocuklarım okusun. Vatana millete hayırlı bir evlat olsun inşallah. Tek isteğim budur, ellerinden öperim"

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