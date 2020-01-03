Kanlı pusuda flaş gelişme: Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi
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Kanlı pusuda flaş gelişme: Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kanlı pusuda 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

03.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:37
Kanlı pusuda flaş gelişme: Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

'in ilçesinde, kanlı pusuda 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.


Karabağlar ilçesinde, 1 Ocak günü meydana gelen olayda, elleri silahlı bir grup beyaz bir otomobilin geçişi sırasında aracı kurşun yağmuruna tutmuştu. Saldırıya uğrayan otomobilin sürücüsü hızla bölgeden uzaklaşırken, tesadüfen cadde üzerinden geçen motorlu kurye Sadullah (32) ve bir başka otomobilde bulunan Lokman Çakır (40), grubun açtığı ateş sonucunda ağır yaralanmış ve hastanede ölmüştü.


Olayın ardından çalışma başlatan İzmir polisi, olayla ilgisi olduğu düşünülen 9 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltı sayısının ise 12'ye yükseldiği öğrenildi.


90'nın üzerinde kurşun izi bulunmuştu


Olay yerinde 90'dan fazla kurşunun çevredeki ev, araba ve iş yerlerine isabet ettiği gözlemlenmişti. Olayda hayatını kaybeden Sadullah Serkan Kara (32) ve Lokman Çakır (40) ise toprağa verilmişti.


Polis ekipleri olayla ilgili başlatılan incelemeyi sürdürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
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