Kanıt Zeynep kim? Sera Tokdemir kimdir?

Bir dönemin çok ses getiren dizisinde rol alan Kanıt Zeynep kim? Sera Tokdemir kimdir?

2010 - 2012 yılları arasında Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşan Kanıt dizisinini oyuncuları merak ediliyor. Peki Bir dönemin çok ses getiren dizisinde rol alan Kanıt Zeynep kim? Sera Tokdemir kimdir? sorusunun cevabı sizlerle.

KANIT ZEYNEP KİM?

2010 yılında yayın hayatına başlayan kriminal dizi türünde olan Kanıt dizisinde rol alan Sera Tokdemir, Zeynep karakterini canlandırdı.

SERA TOKDEMİR KİMDİR?

1981 yılında Mersin'de doğdu. Liseyi Özel Akdeniz Palmiye Koleji'nde bitirdi. 2000 yılında Bilkent Üniversitesi'nden (TOMYO) mezun oldu. 2003 yılında dönemin Beşiktaş JK kalecilerinden olan Göksel Gencer ile evlendi, bu evliliğinden Boran Gencer adında bir oğlu oldu. Tokdemir'in 6 sene süren evliliği 2009 yılında eşinden ayrılması ile sonlandı.

Zirve Sanat Merkezi'nde tiyatro, şan ve diksiyon eğitimi alarak tiyatroya başladı. 2009 yılında Plato Film Okulu'nda Ayla Algan yönetiminde oyuncu yönetimi, beden dili, dublaj, sinema-dizi-reklam oyunculuğu eğitimi aldı. Birçok sinema, dizi, reklam ve klip çalışmalarında yer alan oyuncu, 2010 yılında Elbiseler Fora ekibine katıldı. İlk çıkışını, Kanal D 'de yayınlanan Kanıt ve sonrasında ATV'nin sevilen dizisi Hayat Devam Ediyor ile yaptı. Hayat Devam Ediyor dizisi için, söz ve müziği kendine ait diziyle aynı adı taşıyan bir şarkı seslendirdi. 2013 yılında Ben de Özledim dizisinde rol aldı. 2014 sonbaharında başlayan Kertenkele dizisinde "Zehra" karakterini canlandırdı. Eski eşi Göksel Gencer 2019 yılında öldü. Tokdemir, 2021 yılında TRT 1'de yayımlanan Tozkoparan İskender dizisinde Rüya karakterini canlandırmaktadır.