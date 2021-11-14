"Kanımızın son damlasına kadar emrinizdeyiz"

KARABAĞLAR, İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mahallelerin sorunlarını hızla çözüme kavuşturmak için kurduğu Acil Çözüm Ekipleri ile gittiği Karabağlar'da kendisine iletilen park talebini yerine getirdi. Yenilenen Peker Parkı'nın açılışında konuşan Başkan Soyer, "Bayram gibi bir gün. Biliniz ki emrinizdeyiz! Kanımızın son damlasına kadar, son nefesimize kadar elimizden ne geliyorsa canla başla yapmaya devam edeceğiz. İçiniz ferah olsun, aklımız, yüreğimiz sizinle" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in mahallelerin sorunlarına hızla çözüm bulmak için kurduğu Acil Çözüm Ekipleri'nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yepyeni bir çehreye bürünen Karabağlar'daki Peker Parkı'nın açılışı yapıldı. Mahallelilerin yoğun ilgi gösterdiği açılış törenine Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, CHP İzmir İl Yönetim Kurulu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Tunç Soyer, "Belediye başkanlığına adaylık kampanyası sırasında demiştim ki; İzmir adeta bir amfi tiyatro ve maalesef o amfi tiyatronun ön sıralarında oturanlar dışındakiler, arka sıradakiler, o sahneyi görmeyenler birçok hizmetten de mahrum kalıyorlar. Genel olarak ön sıradakiler hizmetleri alıyorlar. Biz bunu değiştireceğiz demiştik. Yani o Körfez'in sahnesini görmeyen İzmirlilere ön sıradakilerden daha çok hizmet götüreceğiz demiştik. Onu yapmanın gururunu yaşıyorum. El ele, hep birlikte bu mahallelerimizde çok daha güzel işler yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum" dedi.

"Adım adım yapacağız"

Karabağlar ve Peker Mahallesi'nin sorunlarına değinen Başkan Soyer, "İmar meselemiz, kentsel dönüşüm, pazar yeri meselemiz var. Doğalgazın gelmesi lazım. Daha çok işimiz var. Sizin verdiğiniz bu desteğe, gösterdiğiniz bu güvene layık olmak için her birini adım adım, sonuna kadar gerçekleştireceğiz. Bu mahallede çok çocuk var. Hepsi de pırıl pırıl. Onlar çok daha fazlasını yapma azmi veriyor. Biliniz ki emrinizdeyiz! Sonuna kadar emrinizdeyiz. Kanımızın son damlasına kadar, son nefesimize kadar elimizden ne geliyorsa canla başla yapmaya devam edeceğiz. İçiniz ferah olsun, aklımız, yüreğimiz sizinle" dedi.

"Çocukların yüzleri gülsün"

Acil Çözüm Ekipleri'nin İZSU, ESHOT ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplam 23 birimini bir araya getirdiğini belirten Soyer, "Bu ekiplerle aylarca, yıllarca sürecek çalışmaları çok hızlı bir şekilde hayata geçirme fırsatı buluyoruz. Bu park yaklaşık 24 dönüm. Acil Çözüm Ekiplerimizin çalışmasıyla hızla yenilendi. Bununla iftihar ediyorum. Çocuklarımız tadını çıkarsınlar, yüzleri gülsün. Başka bir isteğimiz yok" ifadelerini kullandı.

"Bayram gibi bir gün"

Başkan Soyer, konuşmasında çok heyecan verici bir gün olduğunu da vurgulayarak "Heyecandan, mutluluktan dilim damağıma yapıştı. Çocukların bu kadar eğlendiğini görmeyi çok özlemişiz. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Muhtarımız, Karabağlar Belediye Başkanımız desteklerini verdi. Bayram gibi bir gün… Herkesin eline emeğine sağlık" dedi.

"Büyükşehir ile çalışmalarımız kol kola devam edecek"

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise "Bir yıl önce Büyükşehir Belediye Başkanımızla Peker mahallemize geldik. Değerlendirmeler yaptık. Bir karar verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm imkanlarını kullanarak bu parkı bu hale getirdi. Çok teşekkür ediyoruz. Mahallemizin en büyük sorunlarından biri imar… Planlar yapıldı ama yargı yürütmeyi durdurma kararı verdi. Şu an hem İzmir Büyükşehir Belediyesi hem de Karabağlar Belediyesi olarak planlama çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. En kısa zamanda meclislere gelecek ve buradaki imar sorununa son vermiş olacağız. Büyükşehir Belediyemizle birlikte çalışmalarımız kol kola devam edecek" diye konuştu.

"Tunç Başkanımızın büyük özverisiyle mahallemize kazandırıldı"

Peker Mahallesi Muhtarı Abdülbaki Işık da "Bu park, Tunç Başkanımızın büyük özverisiyle mahallemize kazandırılmıştır. Artık parkımızı korumak bize kalmıştır. Mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Neler yapıldı?

Peker Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine atıl durumda olan yaklaşık 24 bin metrekarelik alan halı sahadan yeni nesil oyun gruplarına kadar baştan sona yenilendi. Peker Parkı'nı yenileme projesi kapsamında alana halı saha, yürüyüş yolu, yeni nesil oyun grupları, satranç alanları, oturma grupları, kondisyon aletleri, engelli rampası, aydınlatma, merdiven yapıldı. Zemin düzenlemesi ve peyzaj çalışması yapılan parkta piknik alanları da oluşturuldu. Ayrıca parkta Grand Plaza Büfe açıldı.

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