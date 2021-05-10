Kanepede nakış yapan kadının üzerine evin tavanı düştü
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Kanepede nakış yapan kadının üzerine evin tavanı düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da kanepede nakış işleyen kadının üzerine bir anda evin tavan kısmı düştü. Başından aldığı darbelerle yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili konuşan bir komşu benzer bir olayın aynı binadaki başka bir kişinin başına daha geldiğini söyledi.

Kepez ilçesi Orhan Veli Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın 3. katında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, evde eşi ile birlikte yaşayan Müzeyyen Taş (50), salonda bulunan kanepede nakış işi ile uğraşmaya başladı. Bu sırada yaşlı kadının üzerine tavan kısmının alt sıva tabakası bir anda düştü.

Kanepede nakış yapan kadının üzerine evin tavanı düştü

İMDADINA KOCASI YETİŞTİ

Yaşlı kadının yardımına kocası yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı kadına ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Kafasına aldığı darbeler ile yaralanan kadın, kontrol amacıyla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kanepede nakış yapan kadının üzerine evin tavanı düştü

KOMŞULARI YARDIMA GELDİ

Olay sonrası ailenin yardımına ise komşuları koştu. Düşme sonucu etrafa yayılan moloz parçaları komşular tarafından toplandı.

Kanepede nakış yapan kadının üzerine evin tavanı düştü

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞ

Yaşanan dehşet anlarını anlatan bir komşu, "Dikiş dikerken tavan birden üstüne düşmüş. Kafasında kanaması var. Şu an durumu iyi. Aynı binada bu bir kişinin başına daha geldi" ifadelerine yer verdi. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kanepede nakış yapan kadının üzerine evin tavanı düştü
Kanepede nakış yapan kadının üzerine evin tavanı düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kanepede nakış yapan kadının üzerine evin tavanı düştü
Kanepede nakış yapan kadının üzerine evin tavanı düştü
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