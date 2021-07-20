Kandıra Plajları bayram öncesi tatilcilerle doldu
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Kandıra Plajları bayram öncesi tatilcilerle doldu

İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız - Haberler | Güncel

Kandıra Plajları bayram öncesi tatilcilerle doldu Plajdaki yoğunluk havadan görüntülendi Kocaeli'nin gözde tatil merkezlerinden olan Kandıra'nın plajları bayram öncesi tatilcilerle dolup taştı.

Kandıra Plajları bayram öncesi tatilcilerle doldu

Plajdaki yoğunluk havadan görüntülendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin gözde tatil merkezlerinden olan Kandıra'nın plajları bayram öncesi tatilcilerle dolup taştı.

Kocaeli'nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Kandıra ilçesindeki plajlar Kurban Bayramı tatili öncesinde tatilcilerle dolup taştı. Sıcak havada serinlemek isteyen vatandaşlar Karadeniz kıyılarına akın ettim. Tatilcilerin yoğunluk oluşturduğu Kerpe Plajı havadan görüntülendi.

"Bugün burayı arefe diye, daha sakin olur diye tercih ettik"

Vatandaşların plajları daha temiz tutmalarının gerektiğinin altını çizen Beyza Akça isimli vatandaş, "İzmit'ten geldik. Ara sıra geliyoruz, eve yakın burası, sabah geliyoruz, akşam dönüyoruz. Öğleden sonra geliyoruz, akşam hava kararınca dönüyoruz. Bugün burayı arefe diye, daha sakin olur diye tercih ettik ama sakin değil. Yaz malum, hava da çok sıcak, o yüzden yoğun. Daha önceki zamanlara göre daha iyi. Etraf biraz daha temiz olsa, daha bakımlı olsa halkımız böyle yiyip, içip burada pisliklerini bırakıp gitmezse daha güzel olacak" dedi.

"Stres atmak, serinlemek için geldik"

Serinlemek için Kandıra'ya geldiğini ifade eden Muttalip Uysal isimli vatandaş, "Adapazarı Serdivan'dan geliyoruz. Bayram öncesi stres atmak, serinlemek için geldik. Bildiğimiz yer, sevdiğimiz yer. Güzel oluyor. Kuzenlerimle geldim, gayet güzel, kalabalık. Suyu güzel, plajlar on numara temiz" diye konuştu.

"Yakın olduğu için, hem de ortamı iyi olduğu için geldik"

Kuzenleri ile birlikte eğlenmek amacıyla plaja geldiğini belirten Samet Kuyucu isimli vatandaş, "Gebze'den kuzenlerimle birlikte eğlenmeye geldim. Hem burası yakın olduğu için, hem de ortamı iyi olduğu için geldik. Daha önceden gelmişliğim var, zemini güzel, denizi güzel. Suyu iyi olduğu için yoğunluk olabiliyor" şeklinde konuştu.

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Kandıra Plajları bayram öncesi tatilcilerle doldu
Kandıra Plajları bayram öncesi tatilcilerle doldu
Kandıra Plajları bayram öncesi tatilcilerle doldu
Kandıra Plajları bayram öncesi tatilcilerle doldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız

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