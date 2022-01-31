Kandil ne zaman 2022? Regaip Kandili hangi gün? Bugün kandil mi, yarın kandil mi? Perşembe mi Cuma mı? 3 ayların ilk kandili ne zaman?
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2022 yılının ilk kandili Regaip Kandili'dir. Regaip Kandili, Recep ayının ilk Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecesi idrak edilecektir. Peki, Kandil ne zaman 2022? Regaip Kandili hangi gün? Bugün kandil mi, yarın kandil mi? Perşembe mi Cuma mı? 3 ayların ilk kandili ne zaman? En yakın kandil ne zaman? Regaip kandili gecesi ne zaman? Regaip kandili günü ne zaman?
Vatandaşlar 2022 bu seneki Regaip gecesi ve gündüzünün hangi tarihlere denk geldiğini merak ediyor. Peki, Kandil ne zaman 2022? Regaip Kandili hangi gün? Bugün kandil mi, yarın kandil mi?Perşembe mi Cuma mı? 3 ayların ilk kandili ne zaman?
2022 yılındaki Recep ayı 2 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayacaktır. Mübarek 3 aylar Recep ayı ile başladığı için 3 aylar 2 Şubat tarihinde başlamış olacaktır.
Recep ayının 1. günü : 2 Şubat 2022 Çarşamba
Recep ayının 1. gecesi : 1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan gece
Regaip kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Yani bu yıl Regaip kandili 3 Şubat Perşembe akşamına denk gelmektedir. Regaip kandil gecesi 3 Şubat Perşembeyi 4 Şubat Cumaya bağlayan gecedir.
- 2022 Regaip kandili gecesi : 3 Şubat Perşembeyi 4 Şubat Cuma'ya bağlayan gece.
- 2022 Regaip kandili günü : 4 Şubat Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre.
3 ayların ilk kandili olan Regaip Kandili 3 Şubat Perşembe akşam namazı ile başlayacaktır. 4 Şubat Cuma günü ise Regaip Kandili'nin günüdür. Regaip Kandili gecesi ise 3 Şubatı 4 Şubata bağlayan gecedir.
Regaip Kandili'nin gecesi 3 Şubat Perşembe'yi 4 Şubat Cuma gününe bağlayan gece idrak edilecektir.
Regaip Kandili'nin günü ise 4 Şubat Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan vakittir. Dinimizde geceler önce geldiği için kandil gecesi bir önceki günün gecesinde olmaktadır.
2022 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:
- Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe
- Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar
- Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe
- Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba
- Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma