KANDAHAR - Taliban son iki günde 900'den fazla mahkumu serbest bıraktı
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KANDAHAR - Taliban son iki günde 900'den fazla mahkumu serbest bıraktı

Anadolu Ajansı / Qudratullah Razwan - Haberler | Güncel

Taliban, ülkenin beş ilinde eski Afgan hükümeti tarafından tutuklanan 900'den fazla mahkumu serbest bıraktı.

Taliban, ülkenin beş ilinde eski Afgan hükümeti tarafından tutuklanan 900'den fazla mahkumu serbest bıraktı.

Yerel kaynaklara göre, son iki günde Afganistan'ın beş ilinde 900'den fazla mahkum serbest bırakıldı.

Yerel kaynaklar Nimroz, Gazne, Faryab ve Rozgan için kesin rakam veremezken, Kandahar'da serbest bırakılan tutuklu sayısının 220 olduğunu söylediler.

Taliban Afganistan'ın kontrolünü ele geçirdiğinden beri, hapishanelerdeki mahkumları serbest bırakmaya devam ediyor.

KANDAHAR - Taliban son iki günde 900'den fazla mahkumu serbest bıraktı
KANDAHAR - Taliban son iki günde 900'den fazla mahkumu serbest bıraktı
KANDAHAR - Taliban son iki günde 900'den fazla mahkumu serbest bıraktı
KANDAHAR - Taliban son iki günde 900'den fazla mahkumu serbest bıraktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qudratullah Razwan

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KANDAHAR - Taliban son iki günde 900'den fazla mahkumu serbest bıraktı - Haberler
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