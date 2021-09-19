Kanarya Adaları'ndaki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyorİspanya Başbakanı Sanchez BM Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti erteledi - Haberler
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Kanarya Adaları'ndaki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyorİspanya Başbakanı Sanchez BM Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti erteledi

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Haberler | Güncel

- Kanarya Adaları'ndaki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyor İspanya Başbakanı Sanchez BM Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti erteledi İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki La Palma'daki yanardağ lav püskürtmeye devam ederken, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Birleşmiş Milletler Genel...

- Kanarya Adaları'ndaki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyor

İspanya Başbakanı Sanchez BM Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti erteledi

MADRİD - İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki La Palma'daki yanardağ lav püskürtmeye devam ederken, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti ertelediğini duyurdu.

Atlas Okyanusu'nda yer alan ve İspanya'ya bağlı bulunan Kanarya Adaları'nın en büyük beşinci adası olan La Palma'da yanardağ faaliyete geçti. La Palma'nın güneyindeki Cumbre Vieja Milli parkında 15.12'de patlayan yanardağ lav püskürtmeye devam ederken, yedi ayrı noktadan kızgın lavların püskürdüğü bildirildi. Lavların ilerlemesi sebebiyle La Palma'da "kırmızı alarm" verildiği aktarıldı.

Yaklaşık 5 bin kişi tahliye emri verildi

Lavların ilerleyerek bölgedeki bazı yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlaması üzerine La Palma yetkilileri, El Paso, Tazacorte ve Los Llanos de Aridane köylerindeki yaklaşık 5 bin kişi için zorunlu tahliye emri çıkardı. Tahliye işlemine yardımcı olmak üzere bölgede askerler görevlendirildi.

Yerel yetkililer, vatandaşları lavlara hiç bir şekilde yaklaşmamaları konusunda uyarırken, volkanik kül görülmesi durumunda evde kalarak korunmalarını ve cep telefonu kullanımını minimum seviyede tutmalarını istendi.

Sanchez BM Genel Kuruluna yapacağı ziyareti iptal etti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yaşanan afet dolayısıyla ABD'nin New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti ertelediğini duyurarak, La Palma adasına doğru yola çıktığını bildirdi.

İspanyol Coğrafya Enstitüsü'nde Volkanoloji Doktoru Stavros Meletlidis yaptığı açıklamada, patlamanın ne kadar daha süreceğinden emin olamadıklarını ancak dağın yamacındaki çatlaklardan akan lavları her gün ölçerek bu durumu çözebileceklerini bildirdi.

Kanarya Adaları Hükümet Başkanı Angel Victor Torres, şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını ancak belediye birkaç yolun çöktüğünü belirtti.

Adadaki havaalanının işletmecisi Aena, Kanarya Adaları'na yapılan her yöndeki uçuşların devam ettiğini bildirdi.

Son volkanik patlama 1971'de yaşanmıştı

La Palma'da kaydedilen en eski volkanik patlamanın 1430 yılında gerçekleşirken, 1971'deki son volkanik patlamada ise lav akıntılarının yakınında fotoğraf çeken 1 kişi hayatını kaybetmiş, bölgede maddi hasar ise meydana gelmemişti.

Kanarya Adaları'ndaki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyorİspanya Başbakanı Sanchez BM Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti erteledi

Kanarya Adaları'ndaki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyorİspanya Başbakanı Sanchez BM Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti erteledi

Kanarya Adaları'ndaki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyorİspanya Başbakanı Sanchez BM Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti erteledi

Kanarya Adaları'ndaki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyorİspanya Başbakanı Sanchez BM Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti erteledi

Kanarya Adaları'ndaki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyorİspanya Başbakanı Sanchez BM Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti erteledi

Kanarya Adaları'ndaki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyorİspanya Başbakanı Sanchez BM Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti erteledi

Kanarya Adaları'ndaki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyorİspanya Başbakanı Sanchez BM Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti erteledi

Kanarya Adaları'ndaki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyorİspanya Başbakanı Sanchez BM Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti erteledi
İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kanarya Adaları'ndaki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyorİspanya Başbakanı Sanchez BM Genel Kurulu'na yapacağı ziyareti erteledi - Haberler
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