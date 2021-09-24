Kanalizasyon suları, baraj göletine akıyor

KONYA (DHA) - KONYA'nın Halkapınar ilçesinde, kanalizasyon suları, 400 hektarlık alanın sulanmasını sağlayan İvriz Baraj Göleti'ne akıyor. Halkapınar Amatör Olta Balıkçılığı ve Su Hayatı Koruma Derneği Başkanı Mustafa Erdaş, "2 yıl önce CİMER'e, KOSKİ ve DSİ'yi şikayette bulunduk; ama 2 yıldır herhangi bir iyileştirmede bulunulmadı" dedi.

Yağmur ve kar suları dışında İvriz ve Deli Mahmut çaylarından akan sular ile 80 milyon metreküp su toplama hacmine sahip İvriz Baraj Göleti'nde, nisan ve ağustos ayları arasında biriken 180 ile 200 milyon metreküp arasındaki su, bölgedeki 400 bin dekarlık alanın sulanmasını sağlıyor. Bu yıl bölgedeki kuraklık nedeniyle ise 46 milyon metreküp su birikti ve bunun da büyük bölümü şu ana kadar tarımsal sulamada kullanıldı.

?