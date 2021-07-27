KANALİZASYON IRMAĞA AKTI
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KANALİZASYON IRMAĞA AKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ASAT'a ait terfi istasyonunun arızalanması nedeniyle kanalizasyon atıkları ırmağa aktı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ASAT'a ait terfi istasyonunun arızalanması nedeniyle kanalizasyon atıkları ırmağa aktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından akan kanalizasyon suyundan numune alındı.

Manavgat'ın Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde Antalya Su ve Atıksu İdaresi'ne (ASAT) ait terfi istasyonunda dün akşamüzeri, iddiaya göre elektrik voltajının yükselmesi sebebiyle arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle üzerinde tekne seferleriyle turistlerin gezinti yaptığı Manavgat Irmağı'na kanalizasyon atıkları karıştı. Çevrede bulunanların haber vermesiyle olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ASAT ekipleri geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından hem kanalizasyonun aktığı yerden hem de ırmağın çeşitli bölgelerinden su numuneleri alındı. Numunelerin İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü kanalıyla laboratuvara gönderileceği belirtildi.

ASAT yetkilileri, bölgede elektrik voltajının yükseldiğini iddia ederek, bu nedenle terfi istasyonunda arıza meydana geldiğini ve atık suların hemen 10 metre yakındaki ırmağa aktığını söyledi. Yapılan çalışmanın ardından terfi istasyonundaki arızanın giderildiği belirtildi.

KANALİZASYON IRMAĞA AKTI
KANALİZASYON IRMAĞA AKTI
KANALİZASYON IRMAĞA AKTI
KANALİZASYON IRMAĞA AKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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