Kanalizasyon çukurunda işçinin ölümüne neden olan sürücüye hapis istemi

KAYSERİ'de, kontrolünden çıkan otomobiliyle kanalizasyon çalışması yapılan çukura düşerek, burada çalışan işçilerden Ahmet Baykan'ın (56) ölümüne neden olduğu suçlamasıyla sürücü M.A. hakkında, 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KAYSERİ'de, kontrolünden çıkan otomobiliyle kanalizasyon çalışması yapılan çukura düşerek, burada çalışan işçilerden Ahmet Baykan'ın (56) ölümüne neden olduğu suçlamasıyla sürücü M.A. hakkında, 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ekipleri, 13 Mart'ta, Melikgazi ilçesinde patlayan kanalizasyon borusunu onarmak için çalışma başlattı. İşçiler kanalizasyonda çalışırken, M.A. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak, çukura düştü. Kazada KASKİ çalışanı Ahmet Baykan, hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan sürücü M.A. ise polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan M.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

M.A. hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede M.A. hakkında, 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianameye göre, M.A. ifadesinde, "Kaza sonrası şoktaydım. Aracı bırakıp, olay yerinden ayrıldım. Ne yaptığımı bilemedim. Yol çalışması yapıldığına dair hiçbir şekilde uyarı işareti yoktu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN