Kanala giren yaşlı adam boğuldu
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Kanala giren yaşlı adam boğuldu

Kanala giren yaşlı adam boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına giren yaşlı adamın cesedi 14 kilometre ileride vatandaşlar tarafından bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına giren yaşlı adamın cesedi 14 kilometre ileride vatandaşlar tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Sedde Yolu'nda bulunan sulama kanalının yanında erkek kıyafetleri gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri kıyafetlerin cebinde bulunan nüfus cüzdanından şahsın kimliğini tespit etti. Polis ekipleri 68 yaşındaki İsmet Çetin'in suda boğulmuş olabileceğini düşünerek bölgede araştırma başlattı. Polis ekipleri jandarmaya da haber verdi. Omay yerine gelen jandarma ekipleri de kanal boyunca arama çalışmaları yaptı. Samsun Jandarma Su Altı Arama ekiplerinden de yardım istendi.

İsmet Çetin'in cesedi kanalda 14 km sürüklendikten sonra Koşu Mahallesi'nde kanal çevresinde tarlada çalışan vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşlar cesedi kanaldan çıkarttı. Olay jandarmaya bildirildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen şahsın yakınları cesedin İsmet Çetin'e ait olduğunu teşhis etti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kanala giren yaşlı adam boğuldu
Kanala giren yaşlı adam boğuldu
Kanala giren yaşlı adam boğuldu
Kanala giren yaşlı adam boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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