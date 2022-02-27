Kanal D Yargı canlı izle! Yargı yeni bölüm canlı yayın izleme linki! Yargı dizisi 22. bölüm full HD izle! Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- Güncelleme:
Yeni yıl arasının ardından Yargı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Ay Yapım imzalı yapımın çekimlerine Eylül ayında başlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Yargı dizisi bugün 22. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümü canlı izlemek isteyen seyirciler "Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 22. bölüm canlı izle! Yargı dizisi 22. bölüm full HD canlı izle! Yargı yeni bölümde neler olacak?" aratması yapıyor. Yargı canlı izle! sizlerle... Yeni bölüm fragmanı izle
Yargı yeni bölüm canlı izleme linki araştırılıyor. Kanal D yeni dizisi Yargı bugün 22. bölümü ile ekranlara geliyor. Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 22. bölüm canlı izle! Yargı yeni bölümde neler olacak? Yargı canlı full HD izle! Yargı 22. bölüm izle! Yargı 22. bölüm seyret!
YARGI DİZİSİ KONUSU NE?
Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır.
YARGI OYUNCULARI KİMLER?
- Pınar Deniz : Ceylin Erguvan
- Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya
- Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya
- Uğur Polat : Yekta Tilmen
- Mehmet Yılmaz Ak : Pars
- Zeyno Eracar : Gül Erguvan
- Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan
- Başak Gümülcinelioğlu : Leyla
- Uğur Aslan : Doğan
- Pınar Çağla Gençtürk : Bahar
- Onur Özaydın : Kemal
- Ece Yüksel : İnci Erguvan
- Özlem Çakar : Aylin
- Arda Anarat : Çınar Kaya
- Onur Durmaz : Engin Tilmen
- Zeynep Atılgan : Filiz
- Beren Nur Karadiş : Damla