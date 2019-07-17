Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı! Afili Aşk'ın son bölümünde neler oldu?

17 Temmuz akşamı yayınlanacak yeni bölümde; Ayşe ile Kerem köşeye sıkışıyor. Ceyda'nın aldığı ses kaydı sonrasında, artık yeni bir mücadele başlıyor. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler araştırma yapmaya başladı. Ayşe'nin abisinden sakladığı her şey ayağına dolanmaya başladı.Kanal D ekranlarının merakla takip edilen yeni dizisi Afili Aşk, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. İşte Afili Aşk 6. bölüm izle! Kerem ile Ayşe köşeye sıkışıyor! Merak edilen detaylar haberimizde...

AFİLLİ AŞK'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Afili Aşk 17 Temmuz Çarşamba yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem arasında tansiyon önce yükseliyor! İkili şirkette bozulan asansörün içinde rehin kalınca Ayşe fenalaşıyor! Kerem, Ayşe'nin dikkatini dağıtmak için romantik hayaller kurmaya başlıyor! Ayşe ve Kerem, tüm zorluklara rağmen birbirleri için şans dilerken, beklenmedik bir yakınlaşma yaşanıyor. Ceyda'nın Ayşe'nin ses kaydını bulmasıyla Kerem ve Ayşe için zor zamanlar başlıyor. Ceyda, Ayşe'yi Kerem'den ayırmak için elinden gelen her şeyi yapmaya başlıyor. İkiliyi şantajla kavga etmeye zorluyor! Bu durumdan hoşlanmayan Ayşe ve Kerem ise bir plan yapıyor fakat yaptıkları plan düşündükleri gibi gitmiyor! Ayşe ve Kerem, Ceyda'dan kurtulabilecek mi?

5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Afili Aşk 5. Bölümde Kerem ve Ayşe'nin ihanet haberleriyle karışan ortalık henüz durulmuşken Ceyda'dan gelen hamle her şeyi berbat eder! Afili Aşk 10 Temmuz Çarşamba yayınlanan yeni bölümde magazincilerin yakın markajında olan Kerem ve Ayşe, çıkan haberleri unutturmak için mutluluk pozları vermeye başlar. Ortalık durulana kadar ise başlarına gelmeyen kalmaz. Ayşe'nin büyük ağabeyi Rıza, Sabri'yi döver ve hapse girer. Bunun üzerine duruma Muhsin Bey el atar ancak bu iş öyle kolay çözülmez. Son çare olarak Ayşe, Sabri'yle konuşur ve şikayetini geri çekmesi konusunda onu ikna eder.

Tam her şey yoluna girdi derken Ceyda, oyunlarına bir yenisini daha ekler... Ancak bu defa elinde çok önemli bir ses kaydı vardır... Peki Kerem ve Ayşe, bu ses kaydını dinledikten sonra nasıl bir önlem alacak?