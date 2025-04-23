KANAL D CANLI YAYIN İZLE 2025 BUGÜN: 23 Nisan Çarşamba KANAL D ekranı ile Eşref Rüya canlı izleme linki!

23 Nisan 2025 Çarşamba günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak programlar ve özellikle Eşref Rüya dizisinin yeni bölüm saati, izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evde vakit geçiren birçok vatandaş, gün boyunca ekranlarda neler yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Peki, Eşref Rüya bugün var mı, saat kaçta başlıyor? İşte hem Kanal D canlı yayın izleme linki hem de güncel yayın listesiyle ilgili merak edilen tüm detaylar...

EŞREF RÜYA DİZİSİ BAŞLADI MI, SAAT KAÇTA?

Kanal D'nin sevilen yapımlarından Eşref Rüya, yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizi, 23 Nisan 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen dizinin bu hafta 5. bölümü izleyiciyle buluşacak.

EŞREF RÜYA DİZİSİ

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı Eşref Rüya, dikkat çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerden yoğun ilgi görüyor. Dizi, hem reytinglerdeki başarısıyla hem de sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor.

KANAL D 2025 GÜNCELLENEN FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

Kanal D HD (Yüksek Çözünürlük)

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12245 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

Modülasyon: DVB-S2, 8PSK

KANAL D 2025 GÜNCELLENEN FREKANS BİLGİLERİ

Kanal D SD (Standart Çözünürlük)

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11977 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

Modülasyon: DVB-S, QPSK

Bu bilgiler, Türksat 4A uydusu üzerinden Kanal D'nin HD ve SD yayınlarını izlemek isteyen kullanıcılar için geçerlidir.

UYDU ALICISINDA MANUEL KANAL D KURULUMU NASIL YAPILIR

UYDU ALICISINDA MANUEL KANAL D KURULUMU NASIL YAPILIR?

Uydu alıcınızın kumandasıyla "Menü" tuşuna basın. "Kurulum" veya "Ayarlar" menüsüne girin. "Manuel Kanal Ekle" veya "Frekans Ekle" seçeneğini seçin. Yukarıda belirtilen frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC değerlerini girin. "Ara" veya "Tara" komutunu vererek kanalı aratın. Kanal D bulunduğunda, kanal listesini kaydedin.

NOT: Uydu alıcınız TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) destekliyorsa, kanal listesi otomatik olarak güncellenir ve manuel ayar yapmanıza gerek kalmaz.

KANAL D DİĞER PLATFORM KANAL NUMARALARI!

D-Smart: 22. kanal

Digitürk: 25. kanal

Tivibu: 23. kanal

Turkcell TV+: 22. kanal

Kablo TV (HD): 25. kanal

Kablo TV (SD): 908. kanal

TKGS: 3. kanal