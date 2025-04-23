KANAL D CANLI YAYIN İZLE 2025 BUGÜN: 23 Nisan Çarşamba KANAL D ekranı ile Eşref Rüya canlı izleme linki!
23 Nisan 2025 Çarşamba günü Kanal D'nin güncel yayın akışı ve Eşref Rüya dizisinin yayın bilgileri izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Kanal D canlı yayın nasıl izlenir?", "Bugün Eşref Rüya saat başladı mı?" soruları gündemdeki yerini alırken, canlı yayın bağlantısı da araştırılıyor. İşte Kanal D canlı yayın izleme linki ve 23 Nisan yayın akışıyla ilgili detaylar…
23 Nisan 2025 Çarşamba günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak programlar ve özellikle Eşref Rüya dizisinin yeni bölüm saati, izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evde vakit geçiren birçok vatandaş, gün boyunca ekranlarda neler yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Peki, Eşref Rüya bugün var mı, saat kaçta başlıyor? İşte hem Kanal D canlı yayın izleme linki hem de güncel yayın listesiyle ilgili merak edilen tüm detaylar...
EŞREF RÜYA DİZİSİ BAŞLADI MI, SAAT KAÇTA?
Kanal D'nin sevilen yapımlarından Eşref Rüya, yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizi, 23 Nisan 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen dizinin bu hafta 5. bölümü izleyiciyle buluşacak.
Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı Eşref Rüya, dikkat çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerden yoğun ilgi görüyor. Dizi, hem reytinglerdeki başarısıyla hem de sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor.
KANAL D 2025 GÜNCELLENEN FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?
Kanal D HD (Yüksek Çözünürlük)
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12245 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Sembol Oranı (SR): 27500
FEC: 5/6
Modülasyon: DVB-S2, 8PSK
Kanal D SD (Standart Çözünürlük)
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11977 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Sembol Oranı (SR): 27500
FEC: 5/6
Modülasyon: DVB-S, QPSK
Bu bilgiler, Türksat 4A uydusu üzerinden Kanal D'nin HD ve SD yayınlarını izlemek isteyen kullanıcılar için geçerlidir.
UYDU ALICISINDA MANUEL KANAL D KURULUMU NASIL YAPILIR?
- Uydu alıcınızın kumandasıyla "Menü" tuşuna basın.
- "Kurulum" veya "Ayarlar" menüsüne girin.
- "Manuel Kanal Ekle" veya "Frekans Ekle" seçeneğini seçin.
- Yukarıda belirtilen frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC değerlerini girin.
- "Ara" veya "Tara" komutunu vererek kanalı aratın.
- Kanal D bulunduğunda, kanal listesini kaydedin.
NOT: Uydu alıcınız TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) destekliyorsa, kanal listesi otomatik olarak güncellenir ve manuel ayar yapmanıza gerek kalmaz.
KANAL D DİĞER PLATFORM KANAL NUMARALARI!
D-Smart: 22. kanal
Digitürk: 25. kanal
Tivibu: 23. kanal
Turkcell TV+: 22. kanal
Kablo TV (HD): 25. kanal
Kablo TV (SD): 908. kanal
TKGS: 3. kanal