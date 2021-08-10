Kanadalı kanser hastası Türkiye'de sağlığına kavuştu

KANADA'da rahminde nadir görülen 'Uterin Karsinosarkom' tümörü tespit edilen emekli Shona Shaban (66), riskli olduğu belirtilerek ameliyat edilmeyince Türkiye'ye geldi.

KANADA'da rahminde nadir görülen 'Uterin Karsinosarkom' tümörü tespit edilen emekli Shona Shaban (66), riskli olduğu belirtilerek ameliyat edilmeyince Türkiye'ye geldi. Shaban, Prof. Dr. Polat Dursun'un cerrahi operasyonu ile sağlığına kavuştu. Shaban, "Kendi ülkemde ameliyatın çok riskli olduğu belirtildi. Ama burada sağlığıma kavuştum, çok mutluyum" dedi.

Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan Shona Shaban, geçen yıl rahminde tespit edilen ve nadir görülen 'Uterin Karsinosarkom' tümörü nedeniyle ülkesinde ameliyat oldu. Ameliyat sonrası 3 ayda bir kontrollerine devam eden Shaban, sol bacağında güçsüzlük hissetmesi ve karnında ağrılarının sıklaşması üzerine yeniden hastaneye başvurdu. Yapılan kontrolde aynı tümörün 3 farklı yerden tekrar nüksettiği ortaya çıktı. Shaban'a bu kez ölüm riski nedeniyle ameliyat edilemeyeceği söylendi. Bunun üzerine Shaban'ın kızı Fatima Shaban (30) Türk arkadaşı aracılığıyla Ankara'da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Polat Dursun ile iletişime geçti. Yapılan görüşmenin ardından kızı ile birlikte 2 Ağustos'ta Ankara'ya gelen Shona Shaban, Prof. Dr. Polat Dursun tarafından ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

'SOL BACAĞIMDA GÜÇSÜZLÜK HİSSETİM'Shona Shaban, sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Haziran ayında ameliyat olduktan sonra kemoterapi ve radyoterapi önerildi. Ancak yan etkileri ve kaygılarım nedeniyle çok almak istemedim. Doktoruma danıştım. '3 ayda bir kontrole gel' dedi. Bu şekilde takibim devam ederken sol bacağımda güçsüzlük hissettim. Yapılan tetkiklerle başlangıçta ortaya çıkmamasına rağmen tekrardan kanserin nüksettiği ortaya çıktı. Kendi ülkemde ameliyatın çok riskli olduğu belirtildi. Ama burada sağlığıma kavuştum, çok mutluyum" dedi.KIZI SHABAN: ANNEMİN DURUMU ÇOK İYİFatima Shaban ise "Türk arkadaşım vardı bulunduğum ülkede. Arkadaşım Türkiye'de sağlık sisteminin iyi olduğunu ve çok iyi doktorlar olduğunu belirtti. Kendisi de araştırma içine girdi. Bunun üzerine Prof. Dr. Polat Dursun'a ulaştık. Daha sonra ben de doktoru araştırdım. Alanında çok iyi olduğunu duyunca ve araştırmalarımı da tamamlayınca kendisiyle iletişime geçtim. Biz de buraya gelmeye karar verdik. Annemin ameliyattan önce bir çok ağrısı vardı ve kendisini çok kötü hissediyordu. Şu anda ameliyattan sonra durumu çok iyi" diye konuştu.'BU TÜRK SAĞLIK SİSTEMİNİN BİR BAŞARISI'Ankara'da kliniği bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Polat Dursun ise Shona Shaban'a yapılan takiplerde hastalığın 6'ncı ayında tümörün tekrardan nüksettiğinin görüldüğü belirterek, şöyle konuştu:

"Bu tümörün kemoterapiye yanıt vermeyeceği ve ameliyatın da yapılamayacağı söylenerek palyatif tedavi önerilmiş. Hastamız da yaptığı araştırmalarda bizim ülkemizde bu cerrahi müdahalelerin iyi olarak uygulandığını görmüş ve bize ulaştı. Geçtiğimiz hafta Türkiye'ye geldiler ve ameliyatını da başarılı bir şekilde yaptık. Hastamız kısa bir sürede kendini toparladı. Bugün de kendisini ülkesine yolcu ediyoruz. Sadece bu hastamızda değil, Türkiye'ye dünyanın birçok yerinden özellikle cerrahi müdahalelerde tedavi görmek için çok sayıda hasta geliyor. Bu hastamız da bunun tipik bir örneği. Hem Ortadoğu hem Balkanlardan hem de eski Türki Cumhuriyetlerden ve Avrupa'dan çok sayıda hem Türk hem de yabancı hasta tedavi olmak için ülkemize geliyor. Bu da Türk sağlık sisteminin bir başarısı ve Türk hekimlerinin eğitimlerinin çok iyi olduğunun bir göstergesi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu