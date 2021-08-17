Son dakika haber | Kanada, Taliban hükümetini tanımayacak
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Son dakika haber | Kanada, Taliban hükümetini tanımayacak

Son dakika haber | Kanada, Taliban hükümetini tanımayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Taliban'ı Afganistan'ın resmi hükümeti olarak tanımayacağını belirtti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, TalibanAfganistan'ın resmi hükümeti olarak tanımayacağını belirtti.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından dünya liderlerinden art arda tepki gelmeye devam ediyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, Taliban'ı Afganistan'ın resmi hükümeti olarak tanımayacağını belirtti. Kanada'da Taliban'dan kaçan yaklaşık 20 bin Afganı ülkeye yerleştirme çalışmalarını sürerken Trudeau, Kanada'nın Taliban'ı Afganistan hükümeti olarak tanıma planının olmadığını aktararak, 20 yıl önce Afganistan benzer süreçlerden geçerken yine aynı tutum içinde olduklarını ve olacaklarını belirtti.

KANADA TALİBAN'I TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRÜYOR

Kanada yasaları, Taliban'ı Afganistan'ın demokratik hükümetini güç kullanarak devralması sebebiyle terör örgütü olarak görüyor. Yirmi yıl önce Afganistan'da yaşanan olaylarda ise Kanada, olayları kınamış ve bir sonraki adımı planlamak için müttefikleri olan ABD ve İngiltere ile birlikte çalışacağını ifade etmişti.

TAHLİYE UÇAKLARI DÜN GEÇ SAATLERDE KANADA'YA ULAŞTI

Taliban'ın kontrolü ele almasının ardından Afganistan'da bulunan personelini, vatandaşını ve kendilerine yardım eden Afganları tahliye eden Kanada'ya ait 2 tahliye uçağının dün gece geç saatlerde Kanada'ya indiği belirtildi. Uçaklardan birinin Toronto'ya diğerinin ise Ottawa'ya indiği aktarıldı.

(Ceren Yanar Polat/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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