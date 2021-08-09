Kanada sınır kısıtlamaları iki doz Kovid-19 aşısı olan ABD vatandaşları için kaldırılıyor
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Kanada sınır kısıtlamaları iki doz Kovid-19 aşısı olan ABD vatandaşları için kaldırılıyor

Anadolu Ajansı / Mert Alper Derviş - Haberler | Güncel

Kanada'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 20 Mart 2020'den bu yana uygulanan sınır kısıtlamalarına bugünden itibaren kademeli olarak son veriliyor.

Kanada'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 20 Mart 2020'den bu yana uygulanan sınır kısıtlamalarına bugünden itibaren kademeli olarak son veriliyor.

Kanada Sınır Güvenliği Ajansı ile Halk Sağlığı Ajansı tarafından yapılan açıklamalarda, sınır kısıtlamalarının, ABD vatandaşları için 9 Ağustos, diğer ülke vatandaşları için de 7 Eylül'den itibaren Kanada Federal Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan Kovid-19 aşılarından iki dozu da yaptırdığını belgeleyenler için kaldırıldığı duyuruldu.

Uygulamadan bugünden itibaren yararlanmaya başlayacak ABD vatandaşlarının, tam aşılı sayılabilmeleri için, Kanada'ya gelmeden 14 gün önce Kovid-19 aşısının tüm dozlarını yaptırmış olmaları gerekiyor.

Kanada'ya ABD'den giriş yapacak ABD vatandaşları ve yeşil kart sahiplerinin ülkeye varışlarından 72 saat önce "ArriveCAN" uygulamasını kullanarak aşı belgeleri ve seyahat bilgilerini göndermeleri isteniyor.

ABD'den gelecekler için daha önce şart koşulan 3 gün otel karantinası ile sonrasındaki 14 günlük ev karantinası kaldırılırken, ülkeye gelenlerin varıştan sonraki 72 saat içinde negatif Kovid-19 moleküler testi sunmaları gerekiyor.

Bu arada bugünden itibaren ABD vatandaşları ve yeşil kart sahipleri için uygulanmaya başlanan kurallar, 7 Eylül'den itibaren diğer ülkelerden Kanada'ya giriş yapmak isteyenler için de geçerli olacak.

Kanada sınır kısıtlamaları, 7 Eylül'den itibaren bu şartlarla tüm ülkelerden gelecek yolculara açılmış olacak.

Kanada'da Kovid-19 nedeniyle son bir haftada 69 kişi öldü

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı ile Halk Sağlığı Ajansı verilerine göre, ülkede 2-9 Ağustos'u kapsayan bir haftalık dönemde Kovid-19 nedeniyle 69 kişi yaşamını yitirdi, toplam ölü sayısı 26 bin 669 oldu.

Ülke genelinde, 2 Ağustos'ta 1 milyon 431 bin 104 olan toplam vaka sayısı 7 bin 538 artarak 1 milyon 438 bin 642'ye yükseldi.

Bakanlık salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısını 1 milyon 401 bin 714 olarak duyurdu.

Ülkede toplam 38 milyon 888 bin 507 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kanada'da toplam 50 milyon 475 bin 412 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, tam aşılanan kişi sayısı da 23 milyon 339 bin 667 oldu.

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Kanada sınır kısıtlamaları iki doz Kovid-19 aşısı olan ABD vatandaşları için kaldırılıyor
Kanada sınır kısıtlamaları iki doz Kovid-19 aşısı olan ABD vatandaşları için kaldırılıyor
Kanada sınır kısıtlamaları iki doz Kovid-19 aşısı olan ABD vatandaşları için kaldırılıyor
Kanada sınır kısıtlamaları iki doz Kovid-19 aşısı olan ABD vatandaşları için kaldırılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mert Alper Derviş

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Kanada sınır kısıtlamaları iki doz Kovid-19 aşısı olan ABD vatandaşları için kaldırılıyor - Haberler
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