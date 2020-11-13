Kanada'da Ubisoft binasındaki asılsız ihbar panik yarattı

Fransız oyun şirketi Ubisoft'un Kanada'nın Montreal şehrindeki binasında rehine krizi yaşandı. Polis, ihbarın asılsız çıktığını açıkladı.

Kanada'da asılsız bir ihbar büyük paniğe nedeni oldu. Fransız oyun şirketi Ubisoft'un Montreal'deki binasında silahlı kişilerin bulunduğu ve insanları rehin aldığı ihbarı sonrası onlarca polis bölgeye sevk edildi. İhbar üzerine binadakiler çatıya çıkarak kendilerini buraya kilitledi.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI, ÇALIŞANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Kanada polisi, olay yerini güvenlik çemberine aldı. Çevredeki sokaklar kapatıldı, olay yerine ağır silahlı polis güçleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis yetkilileri, yapılan çalışmada ihbarın asılsız çıktığını, insanların güvenli şekilde tahliye edildiklerini duyurdu.









Kaynak: İhlas Haber Ajansı