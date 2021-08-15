Kanada erken seçime gidiyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülke genelinde 20 Eylül'de federal parlamento seçimlerinin yapılacağını açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülke genelinde 20 Eylül'de federal parlamento seçimlerinin yapılacağını açıkladı.

Başbakan Trudeau, Kanada Genel Valisi Mary Simon ile bugün yaptığı görüşmede, yasa gereği parlamentoyu feshetmesini ve federal seçimi başlatmasını istedi.

Trudeau, görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, Genel Vali Mary Simon'un sunulan erken seçim talebini onayladığını ve Kanada'nın 44. federal seçimleri için 36 gün sürecek kampanyanın resmi olarak başladığını duyurdu.

Kanada'da 20 Eylül 2021'de yapılacak federal erken seçimde, parlamentonun 338 üyesi belirlenecek.

Erken seçimlerde 27,3 milyon seçmen, 20 binden fazla seçim merkezinde açılacak 105 bin 140 sandıkta oy kullanacak.

Kanada'da 2019 yılında yapılan federal seçimlerde, kayıtlı seçmenlerden 18 milyon 350 bini oy kullanmıştı.

Halen 157 sandalye ile Kanada Federal Parlamentosunda birinci parti olan Justin Trudeau'nun başkanlığındaki Liberal Parti, tek başına iktidar olmak için gerekli olan 170 milletvekilliğini yakalayamadığı için azınlık hükümeti durumunda bulunuyordu.

Kanada'da bundan önceki seçimler 2019 yılı Ekim ayında yapılmış ve bir sonraki seçimlerin normal olarak 2023 yılı Ekim ayında yapılması öngörülmüştü.

Kanada basınında yer alan kamuoyu anketlerine göre, Liberal Parti yüzde 35,6'lık bir seçmen desteğine sahip.

Bu oranın seçim sandıklarına yansıması, Trudeau'nun çoğunluk hükümeti kurmak için gereken 170 sandalyeye sahip olacağı anlamına da geliyor.

Anketlerde ana muhalefetteki Muhafazakar Parti yüzde 28,8 ve Yeni Demokrat Parti de yüzde 19,3'lük bir seçmen desteğine sahip görünüyor.

Seçim kampanyası, Kovid-19 salgınının dördüncü dalgası altında geçecek

Öte yandan Kanada'daki erken seçim kampanyasının, geçen günlerde resmen açıklanan Kovid-19 salgınının dördüncü dalgası altında geçeceği hatırlatıldı.

Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam, Kovid-19 salgınında delta varyantının tetiklediği dördüncü dalgaya rağmen, Kanada'nın yüksek aşılama oranı sayesinde, sağlık ve güvenlik protokolleri uygulanarak federal bir seçimin güvenli bir şekilde yapılabileceğini söyledi.

Kanada Federal Seçim Kurulu Başkanı Stephane Perrault da 36 günlük bir yarışı ve sonrasındaki seçimleri güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceklerini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan