Kanada'da Türk Yapımlarına Ödül

Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen "13. ReelHeART Uluslararası Film ve Senaryo Festivali"nde, "Organik Aşk Hikayeleri" filmi ile "İki Milyon" adlı belgeselin yapımcısı ve yönetmeni ödül kazandı.



Festivalin ödül gecesinde, yapımcılığını ve yardımcı yönetmenliğini Derin Baratka, müziklerini Ömer Faruk Çeven, proje sanat terapistliğini Selin Yazar, yönetmenliğini ise Onur Mehame'nin üstlendiği "İki Milyon (Two Million)" adlı eser, "En İyi Belgesel" dalında yarıştı.



Suriyelilerin barınma, eğitim ve kimlik konularında hayata yeniden tutunma çabaları başta olmak üzere konuyu tüm boyutlarıyla ele alan belgeselin yönetmeni Mehame ile yapımcısı Baratka, festivalde "Özel Onur Ödülü" aldı.



Festivalde, yönetmenliğini Alpgiray Uğurlu, yapımcılığını Serhan Nasırlı'nın üstlendiği, Özge Gürel, Gökhan Alkan, Furkan Kızılay, Didem Erol ve Melike Öcalan gibi oyuncuların yer aldığı "Organik Aşk Hikayeleri" filmi de yarıştı.



Üçüncü şahıslar tarafından birbirleriyle tanıştırılan 8 çiftin birbirinden bağımsız 8 ayrı hikayesini konu alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekli film, "En İyi Yabancı Film" ve "En İyi Cast" ödüllerine layık görüldü.



"Türkiye'de olanları duyurmaya çalıştık"



Yapımcı Derin Baratka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İki Milyon"un ilk belgeseli olduğunu belirtti.



Belgeselle Türkiye'de olanları ve seslerini duyurmaya çalıştıklarını anlatan Baratka, "Güzel bir başlangıç oldu. Gururluyuz. Daha fazla şeyler yapmak lazım. Bize yardım eden herkese teşekkür ederim." dedi.





"Organik Aşk Hikayeleri"nin oyuncularından Didem Erol da "Güzel bir film oldu. Filmimiz, görücü usulü evlilikleri ve aşkları, komedi bir bakışla işledi. Romantik ve naif aşk hikayelerinin birleşimi bir filmdi. İnşallah hep aşk kazanır." diye konuştu.



Bu arada, "Organik Aşk Hikayeleri", 9-15 Temmuz'da düzenlenen Madrid Uluslararası Film Festivali'nde, başta "En İyi Yabancı Film" olmak üzere üç ayrı dalda yarışacak.