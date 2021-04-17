Kanada'da nüfusa göre vaka sayısı oranı, ilk defa ABD'yi geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanada'da nüfusa göre vaka sayısı oranı, ilk defa ABD'yi geçti

Kanada'da nüfusa göre vaka sayısı oranı, ilk defa ABD'yi geçti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Kanada'nın en büyük eyaletindeki Ontario'da koronavirüs (Covid-19) vaka oranı en yüksek seviyesine ulaştı.

Bakan Soylu kısıtlamada 'pasaport' kurnazlığı yapanları uyardı: Kim bunu istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim, acımam
Bakan Soylu kısıtlamada "pasaport" kurnazlığı yapanları uyardı: Kim bunu istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim, acımam
Özel hastanelerde fahiş fiyat iddiası ortalığı karıştırdı! '4 gece kalmanız şart, fiyatı 18 bin' diyen bile var
Özel hastanelerde fahiş fiyat iddiası ortalığı karıştırdı! "4 gece kalmanız şart, fiyatı 18 bin" diyen bile var

Kanada'nın en büyük eyaletindeki Ontario'da koronavirüs (Covid-19) vaka oranı en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar, önlem alınmaması halinde bölgede koronavirüs vaka oranının Haziran ayına kadar yüzde 600 artacağını belirtti.

Kanada, salgının başından beri ilk kez geçen hafta, ABD'yi geçerek nüfusa oranla daha fazla vaka kaydetti. Kanada'da uzmanlardan oluşan bir panel, halk sağlığı önlemlerinin zayıf olması ve aşılama oranlarının artmaması durumunda Ontario'daki koronavirüs vaka oranının Haziran ayına kadar yüzde 600 artabileceğini belirtti.

KANADA'DA VAKA SAYILARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Koronavirüsün yeni varyantları özellikle İngiltere varyantı olarak bilinen B1.1.7 varyantı, Ontario'daki vakaların üçte ikisinden fazlasını oluşturmaya başladı. Uzmanlar, aşılamaya rağmen daha sıkı önlemler alınmazsa Ontario'daki yeni vaka sayısının günde 30 bine kadar çıkabileceği konusunda uyarı yaptı. Ayrıca mevcut aşılama hızının 3 katına çıkartılıp günde 300 bin aşılama yapılması gerektiğini belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mario Draghi Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Ebru Şallı Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Gökhan Gönül Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rus Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kanada'da nüfusa göre vaka sayısı oranı, ilk defa ABD'yi geçti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 14:18:02. #1.15#

title