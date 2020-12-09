İngiltere'nin ardından Kanada da BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği korona aşısına onay verdi

Kanada, Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech ile Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısına onay veren ikinci ülke oldu. Daha önce de İngiltere aşıya onay vermişti.

Kanada, BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına onay veren ikinci ülke oldu.

Health Canada, Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısını onaylayarak Birleşik Krallık'tan sonra bunu yapan ikinci ülke oldu. Kuzey Amerika ülkesi, hızlandırılmış onaya izin veren yeni bir ara sipariş sistemi kapsamında aşıya yeşil ışık yaktı. İngiltere, ülkenin sağlık otoriteleri tarafından yayınlanan benzer acil onayın ardından Salı günü ülke genelinde 'V-Day' adlı toplu aşılama programını başlatmıştı.

AŞIYA ONAY VEREN İLK ÜLKE İNGİLTERE OLDU

Pfizer/Biontech aşısına ilk onay veren ülke olan İngiltere'de dün ilk uygulama da yapıldı. Aşı, 90 yaşındaki Margaret Keenan isimli kadına yapıldı. Margaret Keenan aynı zamanda onaylanmış aşıyı yaptıran ilk hasta olarak tarihe geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı