Kan şekerinin baş düşmanı! 'Kara şifa' deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor

İnsanoğlunun en temel besin kaynakları arasında yer alan doğa, ağızları açık bırakan mucizelere ev sahipliği yapıyor. Günümüzün en önemli sağlık sorunları arasında yer alan şeker hastalığı başta olmak üzere birçok sağlık sorununun çözümü, modern tıpta olduğu kadar doğada da aranıyor. İşte doğanın insanlığın kullanımına sunduğu şifalı bitkilerden biri de halk arasında "Kara şifa" olarak adlandırılan, Kara mürver. Kara mürver, içeriğinde barındırdığı vitaminler nedeniyle bağışıklığı güçlendiriyor, aynı zamanda antioksidan etkisi de yaratıyor.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Başta kan şekerini düzenlemesi nedeniyle çok sık kullanılan kara mürver, başka hastalıklara da iyi geliyor. Kara mürverle ilgili yapılan bir çalışmada 64 kişiye 125 gramlık kara mürver ekstresi verildi ve 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı, kas ağrısı gibi semptomlarda azalma görüldü.

GRİBİ HAFİF GEÇİRDİLER

Yapılan başka bir çalışmada ise sık seyahat eden 312 kişi, 1 ay boyunca 300 gram kara mürver ekstresini günde 3 kere aldı. Bunun sonucunda grip, nezle gibi hastalıklara yakalanma sıklığında azalma görüldü. Bu insanlar hastalığa yakalansa bile baş ağrısı, burun akıntısı gibi semptomları daha hafif geçirdikleri tespit edildi.

BAŞKA FAYDALARI DA VAR

İşte Kara mürverin bilinmeyen diğer faydaları:

Emzirme dönemindeki annelerin süt miktarını artırır.

Terletici etkisi sayesinde ateş düşürür.

Vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Göğsü yumuşatır ve balgam söker.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet